أحـداث دخـــول المغول.. مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس 175 موعـد العرض خلال قناة الفجر الجزائرية وقناة ATV التركية

ترتفع المعدلات البحثية حول حلقة المؤسس عثمان الموسم السادس 175 كون هذا العمل الدرامي توغل لقلوب الكثير ممن يحبون مشاهدة الأعمال التركية، لا سيما أن هذا المسلسل يعد من أكثر الأعمال التي حازت على نسبة مشاهدة عالية في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها الأعمال الدرامية، بالإضافة إلى أن مسلسل قيامة عثمان يقدم محتوى تاريخي مشوق يجسد ما تم في الفترات الماضية بقيادة الدولة العثمانية، لذلك قررنا أن نضع لكم التفاصيل الخاصة بهذه الحلقة.

المؤسس عثمان الموسم السادس 175

عزيزي المشاهد الكريم نحن اليوم على موعد مع الدراما التركية المميزة ألا وهي مسلسل قيامة عثمان، لا سيما أن معظم المعدلات البحثية تدور حول موعد عرض حلقة المؤسس عثمان الموسم السادس 175، حيث إن هذا المسلسل التاريخي قد حقق مشاهدة عالية حيث إنه يجسد فترة حكم عثمان للدولة العثمانية ومواجهات مملكته للعديد من الصعوبات والتحديات أثناء فترة حكمه.

علما بأنه من المنتظر أن يتم عرض هذه الحلقة يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر العام 2024 وذلك من خلال القنوات التي لها الحق في بث هذه الحلقات مثل قناة ATV التركية، كما أن إدارة قناة الفجر الجزائرية قد أعلنت أنه يمكن مشاهدة الحلقة مرة أخرى عبر شاشاتها، ومن الجدير بالذكر أن هذه الحلقة سيتم عرضها على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس في الأوقات التالية:

09:00 مساء بتوقيت القاهرة.

10:00 مساء بتوقيت السعودية

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

منذ بث أول حلقة من المسلسل قيامة عثمان وأصبح جميع محبي الأعمال الدرامية التاريخية التركية في انتظار دائم لكل حلقة جديدة يمكن أن يتم عرضها على مختلف الشاشات الفضائية، لا سيما أن هناك العديد من القنوات التي تعرض حلقة المؤسس عثمان الموسم السادس 175، تلك الحلقة التي تعتمد على العديد من الأحداث الشيقة جدا وأخر التطورات مع عثمان حيث جاءت تحت عنوان لا تختبر صبري.

ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من القنوات التي يمكن مشاهدة هذه الحلقة وهي كالتالي:

أولاً: تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12645.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

ثانياً: تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية

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