“التحديـث الجديـد” تحديث تطبيق بنك الخرطوم عبر الهاتف بالخطـوات + طريقة فتح حـساب بنكك اونلاين في دقـائـق

يتساءل الكثير حول خطوات تحديث تطبيق بنك الخرطوم الذي سهل عليهم كافة التعاملات البنكية، لاسيما أن هذا التطبيق يعد من أبرز الحلول المصرفية الرقمية التي تتواكب مع عصر التكنولوجيا الحديثة، حيث يوفر هذا التطبيق لجميع مستخدميه تجربة مصرفية متكاملة من خلال الهاتف المحمول مما يساعد العملاء في الوصول إلى احتياجاتهم بطرق سهلة وآمنة، ومن هنا وجدنا أنه لا بد من أن نضع لكم التفاصيل الخاصة بهذا التطبيق من حيث مزاياه وكذلك خطوات تحديثه أيضاً.

تحديث تطبيق بنك الخرطوم

حينما يتعلق الأمر بتطبيق بنكك عادة ما نجد أن معظم المعدلات البحثية تدور حوله وهذا ما تم الحصول عليه الفعل عبر مختلف المعدلات البحثية، لا سيما أنه يرغب قطاعا كبيرا من الأشخاص في التعرف على الخطوات التي من خلالها يمكنهم تحديث تطبيق بنك الخرطوم، بالإضافة إلى أنه من خلال تحديث التطبيق فإن هذا يضمن للمستخدم استمرار الخدمة بكفاءة ومنع أي أعطال تقنية أو فنية يمكن أن تواجه المستخدم عند استخدام هذا التطبيق.

بالإضافة إلى أنه يمكن لجميع مستخدمي تطبيق بنك الخرطوم أن يقوموا بتنزيل أحدث نسخة متوفرة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولا يتم فتح متجر التطبيقات المناسب جهازك المحمول سواء كان أندرويد أو آيفون.

بعد ذلك يتم البحث عن اسم التطبيق باستخدام كلمة بنكك.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على زر تحديث.

بعد اكتمال عملية التحديث يمكن المستخدم استخدام التطبيق بكل سهولة مع وجود الميزات الجديدة.

فتح حساب بنك الخرطوم

يعد تحديث تطبيق بنك الخرطوم من أبرز التطبيقات التي توفر تجربة مصرفية رقمية مريحة وآمنة، وفي حال فتح حساب جديد عليك أن تتبع الاتي:

ادخل على رابط بنك الخرطوم.

اختر “تسجيل جديد” ثم “فتح حساب جديد” واختر نوع الحساب.

حدد اللغة المفضلة، وأدخل بياناتك الشخصية بدقة، مع رفع المستندات المطلوبة مثل صورة الهوية أو جواز السفر.

تأكد من صحة البيانات قبل إرسالها، ثم ستتلقى إشعارا بتأكيد إتمام العملية بنجاح.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

لفتح حساب في بنك الخرطوم، يجب توافر بعض الشروط الأساسية: