متـى موعد امتحانات نصف السنة 2025 في العراق! التربية العـراقية توضح جدول الامتحانات لكافة الصفوف.. جهـز حالـك اقتربت

يعد موعد امتحانات نصف السنة 2025 في العراق من أكثر الأمور الهامة التي يرغب الكثير من الطلاب وكذلك أولياء أمورهم في معرفتها، لا سيما أن هذه الامتحانات تعد هي الأساس في الحكم على مستوى الطلاب ومن هنا وجدنا أن وزارة التربية والتعليم العراقية قد أعلنت عن مواعيد هذه الامتحانات التي تشمل كافة المراحل الدراسية بداية من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية، لذلك قررنا أن نضع لكم التفاصيل الخاصة بموعد الامتحانات وكذلك موعد إجازة نصف العام في العراق.

موعد امتحانات نصف السنة 2025 في العراق

يشهد محرك جوجل حالة من البحث المتزايد من قبل الكثير من طلاب العراق الراغبين في التعرف على موعد امتحانات نصف السنة 2025 في العراق، وفي هذا السياق وجدنا أن وزارة التربية والتعليم العراقية قد أعلنت عن الجدول الزمني الرسمي للامتحانات لمختلف المراحل الدراسية، حيث إن الامتحانات ستجري ضمن فترة زمنية تتراوح بين أسبوع وأسبوعين تبعا لما تم تحديد من أساسات خاصة بطبيعة احتياجات كل مرحلة دراسية، أما إذا كنت ترغب عزيزي المتابع في التعرف على مواعيد الامتحانات فإنها قد جاءت على هذا النحو التالي:

الاختبارات الشفوية لمختلف المراحل الدراسية

قبل الامتحانات بأسبوع واحد.

كما يتم إجرائها في الأوقات الرسمية للدوام.

الاختبارات التحريرية

فيما يخص المرحلة الابتدائية والمتوسطة فإن الامتحانات التحريرية الخاصة بهم ستبدأ في يوم الاثنين الموافق 13 يناير 2025، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 19 يناير من العام ذاته.

أما فيما يخص المرحلة الثانوية، فإن الامتحانات ستبدأ في يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، ويتم الانتهاء منها في يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير من العام ذاته.

أما الامتحانات التمهيدية للطلبة الخريجين، فإن هذه الامتحانات ستبدأ في يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير لعام 2025.

موعد بداية إجازة نصف العام في العراق 2025

بعدما تعرف جميع أولياء الأمور وكذلك الطلاب الملتحقين بمختلف المراحل التعليمية داخل دولة العراق على تفاصيل موعد امتحانات نصف السنة 2025 في العراق، فإننا وجدنا أن هناك الكثير من الطلاب يرغبون في التعرف على موعد إجازة نصف العام التي ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 22 يناير لعام 2025، على أن تستمر لمدة 15 يوما، وهذا يعني أن موعد إنتهاء الإجازة سيكون في يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير عام 2025.

ومن الجدير بالذكر أن الدراسة سوف يتم استئنافها في يوم الخميس الموافق 6 فبراير لعام 2025، على أن يكون هذا الموعد هو البداية الرسمية للفصل الدراسي الثاني.

جدول العطل الرسمية في العراق

بعد التعرف موعد امتحانات نصف السنة في العراق، نعرض لكم موعد العطل الرسمية، والذي يكون كالآتي: