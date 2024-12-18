“محفظــتك هتتعبــى فلــووس“ زيادة المعاشات شهر يناير 2025.. بُشــرى ســارة

ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 لذلك قامت الهيئة القومية للتأمينات بالرد والتوضيح، كما أوضحت أنه من المقرر زيادة رواتب المعاشات مع بداية العام الجديد من أجل مساعدة المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار وتلبية الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم، والجميع يرغب بالتعرف على حقيقة هذه الأخبار وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، ويجب العلم أن الحكومة المصرية قامت بإطلاق رواتب المعاشات من أجل توفير مستوى اقتصادي أفضل لدى المواطنين.

زيادة المعاشات شهر يناير 2025

وفقا لما أعلنت عنه الهيئة القومية للتأمينات أنه سوف يتم صرف المعاشات بداية من اليوم الأول من شهر يناير 2025 وذلك وفقا لما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019.

رابط الاستعلام عن المعاشات

قامت الهيئة القومية للتأمينات بإطلاق رابط إلكتروني والذي يمكن من خلاله للمستفيدين الاستعلام عن المعاشات الخاصة بهم وهذا من خلال استخدام الرقم التأميني الخاص بهم ثم يجب عليهم زيارة الصفحة الرسمية للهيئة القومية للمعاشات وهذا بمجرد الضغط على الرابط التالي.

قيمة زيادة المعاشات

من المقرر زيادة المعاشات بدءا من 1 يناير 2025 الأشخاص الذين كانت رواتبهم 2000 جنيه سوف تكون 2300 جنيه بعد الزيادة، بينما الأشخاص الذين كانت رواتبهم 12600 جنيه سوف يحصلون بعد الزيادة على راتب قدره 14500 جنيه والذين كانوا يتقاضوا راتب 10080 جنيه سوف تكون رواتبهم بعد الزيادة 11600 جنيه، وهذا ما نص عليه قانون التأمينات والمعاشات وذلك لأن الدولة تسعى نحو تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

اماكن صرف معاشات يناير 2025

يمكن للمواطنين الحصول على المعاشات الخاصة بهم من خلال الطرق التالية: