“real madrid vs pachuca“ مباراة الريال ضد باتشوكا اليوم نهائي الانتركونتننتال على قنــاة beIN SPORTS HD الناقلة.. مــاتــش الـريــال جــامـد لا تفوتـه

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد وباتشوكا وهي من الأشياء التي يتم البحث عنها بشكل متكرر من قبل محبي كرة القدم وذلك لأنها تعتبر واحدة من المباريات الهامة في نهائي الإنتركونتيننتال والتي سوف تقام مساء اليوم بالدوحة، ويجب العلم أنه يوجد عدد من القنوات المجانية التي سوف تعمل على نقل المباراة وهذا ما سوف نوضحه لكم اليوم من خلال مقالنا.

مباراة ريال مدريد وباتشوكا

سوف نقدم لكم في النقاط التالية تردد القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد وباتشوكا ومنها:

قناة بي إن سبورتس

وهي من القنوات المجانية التي سوف تعمل على نقل المباراة والتردد الخاص بها على القمر نايل سات هو:

التردد: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅘.

معدل الاستقطاب: أفقي.

قناة الكأس القطرية

يمكنكم الآن تنزيل قناة الكأس القطرية ومشاهدة المباراة وهذا من خلال استخدام التردد التالي عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11919.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا

من المقرر أن تبدأ المباراة مساء اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، سوف تقام المباراة على أرض ملعب لوسيل بالدوحة، يجب العلم أن فريق باتشوكا سوف يبذل كل ما بوسعه من أجل الفوز بهذه المباراة وبالتحديد بعد أن فاز على نادي الأهلي في النصف نهائي بركلات الجزاء في الوقت الإضافي، ولكن يجب العلم أن فريق ريال مدريد هو بطل أوروبا وتم تتويجه باللقب خمسة عشر مرة ومن الصعب الفوز عليه، لذلك من المتوقع أن تشهد مباراة اليوم إثارة وحماس من قبل الفريقين.