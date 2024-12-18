مفاجأة في أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 18-12-2024

يرغب العديد من المواطنين في معرفة أخر تحديثات تمر على أسعار الفراخ بمختلف أنواعها، ومن بينها الدواجن البيضاء الذي سجلت حالة من الإضطراب صباح تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18 من شهر ديسمبر 2024، فيما أن ذلك جاء وفقًا للتحديثات التي تمت في بورصة الدواجن، وعليه سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بالأسعار في السطور التالية.
أسعار الدواجن اليوم الأربعاء
وفقًا للتحديثات التي تمت في الأسواق وبورصة الدواجن اليوم الأربعاء، وفقًا لما يأتي:-
- وصل سعر الدواجن البيضاء إلى 72 جنيهًا، فيما يصل سعرها للمستهلك لـ 82 جنيهًا للكيلو الواحد.
- أما عن سعر كيلو الدواجن الحمراء فسجلت نحو 80 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى أنها تُباع للمستهل بـ 90 جنيهًا للكيلو.
- كذلك فإن سعر كيلو البانية بلغ نحو 195 جنيهًا للكيلو مع اختلاف طفيف في الأسعار.
تحديث سعر الكتاكيت في الأسواق الآن
فيما أن الأسعار الخاصة بالكتاكيت التي سجلت حالة من الإستقرا في التعاملات اليومية، مع إمكانية التغيرات التي تطرأ على أسعار الفراخ بمختلف أنواعها في الأسواق والمحلات التجارية، فإنها جاءت كما يأتي:-
- وصل سعر الكتكوت الساسو إلى 17 جنيهًا.
- كذلك فإن أسعار الكتاكيت البلدي سجل نحو 6 جنيهات.
- أما عن سعر الكتاكيت من النوع الروزي بيور فبلغ نحو 15 جنيهًا.
- كذلك فإن سعر الكتكوت من الجيل الثاني بلغ نحو 14 جنيهًا للكتكوت الواحد.
- وسجل سعر كرتونة البيض الأحر اليوم الأربعاء نحو 148 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو مبلغ 158 جنيهًا.