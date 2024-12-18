سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 18-12-2024

شهد سعر الريال السعودي حالة من الاستقرار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18 من شهر ديسمبر في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، ناهيك عن أن أسعار العملات يتم تحديثها على مدار اليوم، في إطار أن يتعرف عليها كافة المواطنين وراغبي التداول، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لسعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

وفقًا لأخر تحديثات تمت على أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالدولة، فإنها نصت على النحو الأتي:-

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى 13.50 جنيه شراء و13.54 جنيه بيع بالبنك المركزي المصري.

فيما بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل البنك الأهلي نحو 13.48 جنيه للشراء، وللبيع 13.53 جنيه.

أما عن سعر الريال في بنك مصر سجل نحو 13.48 جنيه للشراء، وللبيع 13.53 جنيه.

حتى أن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي بلغ نحو 13.50 جنيه شراء، وبيع 13.543 جنيه.

تحديثات سعر الريال السعودي الان

وعن التحديث الأخير التي تم على سعر الريال السعودي أمام الجنيه في باقي البنوك العاملة بالدولة، وفقًا لما يأتي:-