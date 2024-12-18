تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي الجديد على القمر الصناعي

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أبرز اقنوات التي لاقت قبولاً كبيرًا بين العديد من المتابعين في مختلف الدول العربية، بتقديمها إلى باقة كبيرة من البرامج الأكثر تميزًا، ونقل حياة الحيوانات وما يعيشون في البحار، بالإضافة إلى أنها تقدم محتوى مفيد يستفاد منه المتابعين بمختلف الدول، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات في السطور التالية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

هناك بعض المعلومات الهامة لكي يتم استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

القمر الصناعي الجديد للقناة يكون النايل سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 11411.

فيما أن استقطابها يكون أفقي.

بينما معامل الترميز 30000.

معامل تصححي الخطأ للقناة 3/4.

تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك العرب سات

وأما عن البيانات الأخرى التي يمكنك اتباعها لكي يتم استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات، كما جاء على النحو التالي:-

القمر الصناعي الأخر يكون العرب سات.

التردد الثاني للقناة يكون 11804.

فيما أن معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

استقطابها فهو أفقي.

خطوات استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي، وفقًا لما يلي:-