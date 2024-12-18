استقبل الآن .. قناة وناسة للأطفال بترددها الجديد واستمتع بأروع البرامج الترفيهية والتعليمية

قناة وناسة للأطفال هي قناة تلفزيونية مخصصة لتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال في مختلف الأعمار، تركز القناة على تعزيز القيم الإيجابية وتنمية المهارات الإبداعية لدى الصغار من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات الكرتونية، تتميز القناة بتقديم محتوى ممتع وآمن يجمع بين التعليم والترفيه، مما يساعد الأطفال على التعلم والاستمتاع في الوقت ذاته، تسعى قناة وناسة للأطفال إلى أن تكون رفيقاً يومياً للصغار، حيث توفر لهم عالماً مليئاً بالضحك، المغامرة، والاكتشاف، بفضل تنوع محتواها وجودة برامجها، أصبحت القناة واحدة من الوجهات المفضلة للأطفال وأولياء الأمور على حد سواء.

تردد قناة وناسة للأطفال على النايل سات

يمكنك استقبال قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة وناسة على العرب سات

يمكنك استقبال قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

طريقة ضبط تردد قناة وناسة على الريسيفر

لضبط تردد قناة وناسة على جهاز الريسيفر، يمكنك اتباع الخطوات التالية: