استقبل الآن .. قناة وناسة للأطفال بترددها الجديد واستمتع بأروع البرامج الترفيهية والتعليمية

قناة وناسة للأطفال هي قناة تلفزيونية مخصصة لتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال في مختلف الأعمار، تركز القناة على تعزيز القيم الإيجابية وتنمية المهارات الإبداعية لدى الصغار من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات الكرتونية، تتميز القناة بتقديم محتوى ممتع وآمن يجمع بين التعليم والترفيه، مما يساعد الأطفال على التعلم والاستمتاع في الوقت ذاته، تسعى قناة وناسة للأطفال إلى أن تكون رفيقاً يومياً للصغار، حيث توفر لهم عالماً مليئاً بالضحك، المغامرة، والاكتشاف، بفضل تنوع محتواها وجودة برامجها، أصبحت القناة واحدة من الوجهات المفضلة للأطفال وأولياء الأمور على حد سواء.
تردد قناة وناسة للأطفال على النايل سات
يمكنك استقبال قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:
- التردد: 11470
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة وناسة على العرب سات
يمكنك استقبال قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي:
- التردد: 11270
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
طريقة ضبط تردد قناة وناسة على الريسيفر
لضبط تردد قناة وناسة على جهاز الريسيفر، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- قم بالضغط على زر “القائمة” (Menu) في جهاز التحكم الخاص بالريسيفر.
- اختر “التركيب” أو “إعدادات التثبيت” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على “التثبيت اليدوي”.
- حدد القمر الصناعي الذي تريد استقبال القناة عليه.
- أدخل بيانات التردد كما موضح أعلاه.
- بعد إدخال المعلومات، اضغط على “بحث” أو “Scan”.
- انتظر حتى ينتهي الجهاز من البحث عن القناة.
- اضغط على “حفظ” أو “Save” لتثبيت القناة.