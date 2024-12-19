طرق طبيعيه لتبيض الأسنان وإزالة الأصفرار وبدون استخدام أي مبيضات

تبيض الأسنان في البيت من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل العديد من الأشخاص ممن لديهم مشكلة الاصفرار بالأسنان، ومن الممكن التخلص نهائي من طبقة الجير والكلس التي تكون مؤثرة بشكل سلبي على الأسنان، ومن خلال طرق منزليه يمكن الاستعانة بها للتخلص تمامًا من أي تواجد للطبقة الصفراء بالأسنان، حيث تعتبر التكلسات الجيرية هي التي تترسب فوق طبقة المينا وتؤدي إلى اصفرار الأسنان، وفيما يلي نقدم لكم مكونات طبيعية تساعد في تبيض الاسنان.

تبيض الأسنان بالملح

هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها للتخلص من الجير الموجود في الأسنان، ومن أهم هذه الطرق استخدام الملح، لأنه يعمل على طرد الكالسيوم المكون للجير على المينا الخارجية للأسنان، يمكنك أن تقوم بتفريش أسنانك بشكل مباشر باستعمال ذرات من الملح، ومن الممكن أن يستخدم من خلال عمل محلول ملحي ينظف الأسنان ويزيل أي تراكم جيري كما يعمل على قتل البكتيريا، وتطهير الفم والنسيج اللثوي.

تبيض الأسنان بالكركم

يمكن الاستعانة بالكركم في تبيض الأسنان، ويتم ذلك عن طريق استعمال مسحوقه بصفة دائمة، حيث أن الكركم من المواد التي تعنل على تحفيز كامل للطبقة الخارجية للأسنان كي تتخلص تماما من أي جير عليها، ومن الممكن أن يستخدم الكركم لتنظيف الأسنان والتخلص من أي جير متراكم عليها من خلال تفريش الأسنان يوميا ببودرة الكركم.

تبيض الأسنان بالليمون

هناك طريقة أخرى يمكن من خلالها تبيض الأسنان في المنزل وهذه الطريقة هي استخدام قشور الليمون بالتحديد، حيث تعتبر من المواد الطبيعية القوية والتي تتفاعل مع طبقة الاصفرار، وتعمل على تخليص الأسنان من أي تواجد للطبقة الصفراء عليها وبقوة حمض الليمون والفيتامين سي من الممكن التخلص تمامًا من أي جير فوق الأسنان.