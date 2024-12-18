هام.. الموقع الوطني للصندوق المغربي للتقاعد يوضح موعد زيادة أجور المتقاعدين في المغرب

المستفيدين من رواتب التقاعد يرغبون في التعرف على موعد زيادة أجور المتقاعدين في المغرب وذلك لأن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الأقوال من مختلف الأفراد من المتقاعدين في المغرب عبر منصات التواصل الاجتماعي بما يخص موعد زيادة الأجور، وذلك بهدف رفع مستوى معيشة المتقاعدين نحو الأفضل في إطار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يتعرض لها جميع المواطنين في الدولة، وجدير بالذكر أن الحكومة المغربية كشفت عن التفاصيل المتعلقة بذلك الإعلام بشأن قراراتها الرسمية التي تؤكد على زيادة الأجور، وهذا ما تم توضيحه من قبل الحكومة وما نسلط عليه الضوء خلال هذا التقرير.

موعد زيادة أجور المتقاعدين في المغرب

وفقا لما أوضحته وزارة المالية بالمغرب في بيانها الأخير الذي يتعلق بزيادة الأجور وقد أكدت على بعض التفاصيل التي تخص هذه الزيادة في أجور المتقاعدين، حيث أكدت الوزارة والجهات المعنية بأنها تبذل قصارى جهدها في ذلك الوقت حتى يناقشوا كل ما يتعلق بأمر زيادة المعاشات للمتقاعدين وأنه بداية من عام 2025 المقبل سيتم رفع الأجور.

أيضا أكدت بأنها من المحتمل أن يتم تطبيق هذه الزيادة في فترة قريبة بعد التصديق على القرار من قبل الحكومة المغربية، وقد أكدت الجهات المختصة أنها كشفت عن أخبار زيادة الرواتب في ذلك الوقت وكل تلك الأخبار غير صحيحة، كما أكدت الوزارة أن موعد صرف المعاش للمتقاعدين سيكون بدءا من يوم 24 حتى 26 من كل شهر ميلادي، ويمكن للمستفيدين صرف الرواتب من أي بنك أو ماكينة صراف آلي.

زيادة الحد الأدنى للأجور بالمغرب 2025

تحرص الحكومة المغربية على ضرورة تلبية متطلبات الموظفين في الدولة في قطاعيها العامة والخاصة، وذلك في إطار حرصها على الخروج بالمواطن من هذه الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، لذلك فقد قررت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور حتى تصبح كالآتي: