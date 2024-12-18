سعر السكر اليوم في السوق المصري الموافق 18-12-2024.. وخطة الوزارة لتوفير مخزون السكر

يشهد السوق المصري اليوم 18 ديسمبر 2024 حالة من الاستقرار في أسعار السكر مما يعكس جهود الحكومة المستمرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين تواصل وزارة التموين عملها على ضمان توفير كميات كافية من السكر في مختلف أنحاء الجمهورية، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد كما تعمل الوزارة على تنظيم توريد المحاصيل من قصب السكر وبنجر السكر في بداية الموسم الجديد لضمان عدم حدوث أي نقص في المعروض يظل السكر من السلع الأساسية التي تؤثر في حياة المواطن بشكل مباشر مما يجعل مراقبة أسعاره أمرا بالغ الأهمية.

سعر السكر اليوم في السوق المصري

في يوم 18 ديسمبر 2024 شهدت أسعار السكر في السوق المصري استقرارا نسبيا حيث تراوحت أسعار السكر المعبأ بين 32 و35 جنيها للكيلو بينما بلغ سعر السكر التمويني 12.6 جنيه للكيلو.

كم يبلغ انتاج مصر السنوى من السكر

نتج مصر سنويا 2.8 مليون طن من السكر منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر ومليون طن من قصب السكر وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لموسم توريد قصب السكر والمقرر أن يبدأ مطلع الشهر المقبل وأيضا موسم إنتاج السكر من البنجر والذي يبدأ في منتصف فبراير 2025 كما تسعى الوزارة إلى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، حيث يعتبر السكر من السلع الأساسية الهامة للمواطنين.

خطة وزارة التموين لتغطية زيادة الاحتياطي في السكر