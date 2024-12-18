بكام كيلو البانية انهاردة؟ .. اسعار بورصة الدواجن اليوم بتاريخ 18-12-2024

يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة الماضية عن اسعار بورصة الدواجن اليوم الاربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024 حيث استقرت أسعار الدواجن بشكل كبير وخاصة الدواجن البيضاء خلال الأيام الاخيرة الماضية ، ومن الجدير بالذكر أن الكثير من المواطنين يقبلون على شراء الدواجن للحصول على البروتين وهي من أشهر أنواع الدواجن المتواجدة في مصر ن وخلال السطور التالية نكشف عن اسعار بورصة الدواجن اليوم.

اسعار بورصة الدواجن اليوم

استقرت أسعار الدواجن البيضاء والحمراء والبلدى اليوم في الأسواق خلال بداية التعاملات الصباحية حيث استقرت أسعار الدواجن البيضاء في البورصة المصرية اليوم الاربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024 عند 69 جنيهًا وذلك وفق تحديثات بورصة الدواجن خلال الساعات الاخيرة الماضية كما استقر سعر الدواجن البيضاء للمستهلك بنحو 71 إل 79 جنيهًا ، بينما وصل سعر كيلو الفراخ البلدي في البورصة بنحو 113 جينهًا بينما تصل أسعارها للمستهلك بنحو 118 إل 124 جنيهًا ، ويصل سعر كيلو الفراخ الساسو للمستهلك بنحو 112 إلى 116 جنيهًا.

سعر كيلو البناية يتراوح بين 180 جنيهًا إلى 220 جنيهًا.

سعر كيلو الوراك يتراوح بين 90 إلى 110 جنيهًا.

سعر كيلو الكبد والقوانص يتراوح بين 90 إلى 120 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

استقرت أسعار البيض اليوم في مختلف المحافظات المصرية بأنواعه المختلفة الاحمر والابيض حيث وصل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 155 جنيها اليوم بينما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 155 جنيهًا بينما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 150 جنيهًا وذلك وفق التداول في الاسواق المختلفة.