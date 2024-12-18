ابني براحتك وعَمر بيتك ..  سعر الحديد اليوم في مصر بتاريخ 18-12-2024

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن سعر الحديد اليوم الاربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024 حيث يعتبر الحديد من أهم السلع التي يرتفع سعرها بشكل ملحوظ في مختلف مصانع الحديد المصرية ، كما يعتبر الحديد من أهم السلع المستخدمة في عمليات البناء والتشييد والتي تمتلك قيمة مالية كبيرة وخلال السطور التالية نكشف عن أسعار الحديد في المصانع المختلفة اليوم.

سعر الحديد اليوم

يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الأولى من صباح اليوم عن سعر الحديد اليوم الاربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024 ويعتبر الحديد من السلع التي ارتفعت أسعارها خلال الأسبوع الماضي تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية حيث يتربط سعر الدولار بكافة الاسعار وإليكم سعر الحديد اليوم في مختلف المصانع المصرية.

سعر طن حديد عز اليوم الاربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024 سجل 40327 جنيهًا للطن.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم سجل 38388 جنيهًا للطن الواحد مسجلا ارتفاعا قدره 1599 جنيهًا.

سعر طن حديد السويس اليوم 39 ألف جنيهًا.

سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم نحو 41 ألف جنيهًا.

سجل سعر طن حديد بشاي نحو 41 ألف جنيهًا اليوم.

سعر طن حديد العشرى اليوم وصل 37500 جنيهًا اليوم.

سعر طن حديد الجيوشي اليوم 39 ألف جنيهًا اليوم.

سعر الاسمنت اليوم

استقرت أسعار الأسمنت بشكل كبير اليوم بعد الارتفاع الذي سجله خلال الفترة الأخيرة الماضية وإليكم بعض أسعار الأسمنت في المصانع المصرية اليوم.