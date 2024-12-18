وصل كام انهاردة .. سعر الاسمنت اليوم بتاريخ 18 ديسمبر 2024

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن سعر الاسمنت اليوم الاربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024 حيث يعتبر الحديد والاسمنت من أهم السلع التي تستخدم عمليات البناء وقد استقرت اسعار الأسمنت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة الماضية ، ومن الجدير بالذكر أن سعر طن الأسمنت يختلف من مصنع لاخر وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول سعر الاسمنت اليوم.

سعر الاسمنت اليوم

يحرص الكثير من المواطنين خلال الفترة الاخيرة الماضية في التعرف على سعر الاسمنت اليوم وذلك بعد الاستقرار المستمر الذي شهده سعر الحديد والاسمنت خلال الفترة الماضية ، وإليكم أسعار الأسمنت في المصانع المختلفة اليوم الاربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024.

ارتفع سعر طن الاسمنت الرمادي حتى وصل 3023 جنهيًا.

سعر طن أسمنت النصر اليوم الاربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024 سجل 1960 جنيهًا للطن.

سعر طن أسمنت الشرمة العربية اليوم وصل 2000 جنيهًا للطن.

سعر طن أسمنت العسكري اليوم وصل 1950 جنيهًا للطن الواحد.

سجل سعر طن أسمنت السويس اليوم الاربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024 قيمة 2000 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد اليوم

يبحث الكثير من المواطنين المهتمين بمتابعة أسعار السلع المختلفة وخاصة أسعار مواد البناء من الحديد والاسمنت حيث ارتفع سعر الحديد اليوم في مختلف المصانع وإليكم أسعار الحديد المختلفة اليوم.