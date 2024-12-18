يقترب من الـ 51 .. سعر الدولار اليوم في البنك المركزي والبنوك المصري 18 من ديسمبر 2024

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024 حيث ارتفع سعر الدولار يتخطى حاجز الـ50 جنيه خلال الأسبوع الماضي كما استقرت الأسعار في مختلف البنوك الحكومية والخاصة عند مستويات متقاربة وحسب اخر التحديثات نكشف عن سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الأول من صباح اليوم عن سعر الدولار اليوم حيث يعتبر الدولار من أهم العملات الأجنبية التي لها قيمة كبيرة أمام باقي العملات الأخرى وقد ارتفع سعر الدولار في البنوك خلال الأسبوع الماضي بعد الثبات طوال الأشهر الماضية وذلك حسب سعر البنك المركزي المصري وإليكم سعر الدولار في البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم 50.75 جنيهًا للشراء و 50.85 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الاربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024 سجل 50.75 جنيهًا للشراء و 50.85 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم وصل 50.75 جنيها للشراء و 50.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم سجل 50.75 جنيها للشراء و 50.85 جنيها للبيع.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

يؤثر الدولار بشكل كبير على أسعار السلع والمنتجات المختلفة محليًا وعالميًا وقد ارتفع سعر الذهب وفقًا لارتفاع سعر الدولار بشكل كبير وإليكم أسعار الدولار في المصرية المختلفة.