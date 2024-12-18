قائمة القنوات المفتوحة الناقلة ومواعيد مباريات خليجي 26 كأس الخليج العربي

ينتظر عشاق كرة القدم انطلاق بطولة خليجي 26 بفارغ الصبر، حيث تعتبر من أبرز البطولات الإقليمية التي تجمع منتخبات الخليج العربي في أجواء تكون مليئة بالحماس والإثارة ومع قرب بداية المنافسات، يزداد البحث عن القنوات التي سوف تقوم ببث المباريات بشكل مجاني ومفتوح، لمتابعة البطولة منذ دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

أهمية بطولة خليجي 26 تعتبر بطولة كأس الخليج العربي، المعروفة بـ “خليجي 26″، حدثًا رياضيا ينتظره الملايين من محبي كرة القدم وتتميز البطولة بتنافسية عالية بين المنتخبات المشاركة مثل منتخب العراق، منتخب السعودية، منتخب الكويت، ومنتخبات الخليج الكبرى الأخرى وسوف تشهد البطولة هذا العام مواجهات مثيرة تترقبها الجماهير بشغف كبير، مما يزيد من أهميتها في الوسط الرياضي العربي.

القنوات المفتوحة الناقلة لخليجي 26 أعلنت العديد من القنوات الرياضية عن نقلها الحصري والمجاني لمباريات خليجي 26، ليتمكن عشاق اللعبة من متابعة أحداث البطولة بسهولة. وتأتي قائمة القنوات الناقلة كالتالي: شبكة قنوات الكأس الرياضية.

قناة الكويت الرياضية.

قناة العراقية الرياضية (الرابعة العراقية).

قناة البحرين الرياضية.

قناة أبو ظبي الرياضية 1.

قناة عمان الرياضية.

قناة دبي الرياضية 1.

مواعيد مباريات خليجي 26 من المقرر أن تنطلق البطولة يوم 21 ديسمبر وتستمر حتى 3 يناير. وتبدأ أولى المباريات بدور المجموعات بمواجهة مرتقبة بين منتخبي الكويت وعمان، في افتتاح البطولة. وسيتم الإعلان عن جدول المباريات التفصيلي من قبل الجهات المنظمة، لتسهيل متابعة الجماهير للقاءات المنتخبات المفضلة لديهم.