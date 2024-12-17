تعادل 35 دولار .. سعر عملة vana بعد الاكتتاب العالمي “أعرف التفاصيل”

قام موقع بيانس بإدراج مشروع 62 من خلال Launch Pool ويعتبر مشروع vana وأيضًا عملته الرقمية، هو عبارة عن ابلكيشنات في الطبقة الأولى يتم توافقها مع الأجهزة الافتراضية للايثريوم، وأيضًا يتم تصميمه حتى يتمكن كل مستخدم من امتلاك البيانات الخاص به، نقوم بتوضيح أكثر أدق التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع بصورة دقيقة وتفصيلية .

سعر عملة vana

تعتبر عمله vana من ضمن العملاء التي ليس مجرد فقط رمز رقمية، فهي تعمل على محركات الأساسي لدى المشروع ويتم تقنيتها باللوكيشن الطبقة الأولى ويتم السعي بصورة كاملة إلى تقديم بنية تحتية بصورة مبتكرة، كما أنها تعيد لدى المستخدمين بالتحكم لدى البيانات وتمنعهم أيضًا الحق في الربح من خلال البيانات التي يشاركون فيها والهدف من ذلك أنه كسر الاحتقار الحالي التي تمارسه كل شركات التقنية الكبرى، لدى البيانات الشخصية ومن ضمنها فتح المجالات في الإنترنت حتى يكون أكثر انفتاحا ومن ضمنها وشفافية.

ما الذي تتميز به vana

قد يتميز هذا المشروع بأفكار متعددة من ضمنها البيانات التي يمتلكها الشخص، حيث أنه يصبح لدى المستخدمين في السيطرة الكاملة على كثرة بينته ويمكن أيضًا استخدام جميع التطوير الخاصة بنماذج ذكاء الاصطناعي، بصورة دقيقة بالإضافة إلى ذلك أنه يمكن له كافة المشاريع التي يتم تحقيقها لدى أرباح المالية، عن طريق مشاركة بيانات بصورة أمنه ومن ضمنها شفافه فهذا يعتبر فقط ملكية الشخص مع العلم ان المستخدم يقوم بالشريك الأساسي، لدى بناء الاقتصاد الرقمي قد يعتمد على التعاون بدل الاحتكار.