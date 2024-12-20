تبدأ بعد 24 ساعة .. جدول نوات الإسكندرية 2024 .. أعمل حسابك والبس تقيل

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن جدول نوات الإسكندرية 2024 حيث أعلنت هيئة ميناء الاسكندرية عن جدول نوات الإسكندرية خلال الأيام القليلة القادمة حيث أن مدينة الأسكندرية من أكثر المدن الساحلية التي تتعرض لتقلبات جوية شديدة وذلك مما يجعل الكثير من المواطنين في الإسكندرية يريدون التعرف على مواعيد هذه النوات لاخذ جميع الاحتياطات اللازمة وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول جدول نوات الإسكندرية 2024.

جدول نوات الإسكندرية 2024

تتعرض مدينة الأسكندرية للعديد من النوات والتي تكون شديدة وخاصة خلال شهر يناير 2025 وتصاحب هذه النوات رياح جديدة مع سقوط أمطار غزيرة وبدأ هذه النوات خلال شهر نوفمبر الماضي وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2025 وإليكم جدول مواعيد نوات الاسكندرية.

الفيضة الصغرى تبدأ يوم 19 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام وهي من اصعب النوات تصاحبها رياح شمالية وأمطار غزيرة مع ارتفاع أمواج البحر.

نوة رأس السنة والتي تبدأ مع بداية العام الجديد وتستمر لمدة 4 أيام.

الفيضة الكبرى تبدأ يوم 12 يناير 2025 وتستمر لمدة 6 أيام متتالية.

نوة الغطاس والتي توافق ليلة عيد الغطاس يوم 18 يناير 2025 وتستمر لمدة 3 أيام.

يوم 28 يناير 2025 نوة الكرم وتستمر لمدة 7 أيام.

نوات الإسكندرية خلال شهر فبراير ومارس 2025

بعد التعرف على مواعيد نوات الإسكندرية خلال الاسبوع القادم يريد الكثير من سكان محافظة الاسكندرية التعرف على جدول نوات الإسكندرية خلال شهر فبراير ومارس 2025.