بعد زيادة 15% للمستفيدين .. شروط المعاش المبكر 2025 وفقًا لقرارات التأمينات الاجتماعية

يبحث الكثير من الموظفين خلال الأيام الاخيرة الماضية عن شروط المعاش المبكر 2025 والتي أعلنت عنها الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات حيث سيتم تطبيق آلية جديدة للمعاش المبكر مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 كما سيتم زيادة المعاشات وفقًا للقانون خلال شهر يناير 2025 وقد تم وضع مجموعة من الشروط في حالة الخروج على المعاش المبكر والتي نوضحها خلال السطور التالية.

شروط المعاش المبكر 2025

أعلنت الهيئة العام للمعاشات والتأمينات عن شروط المعاش المبكر 2025 حيث تم تغيير بعض الشروط التي يجب معرفتها بشكل جيد قبل التقديم للحصول على المعاش المبكر حيث يجب أن تكون مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية 25 سنة وذلك بدلًا من 20 عام كما كان سابقًا كما يجب أن يتجاوز عمر المتقدم 50 عامًا وذلك وفق القانون الجديد ، كما يشترط أن يكون الموظف الحكومي قد أمضى عاما في منصبه بعد ترقيته ، وبالنسبة لموظف القطاع الخاص يجب أن يتجاوز عمرة 50 عامًا مع توفر الشروط الأخرى.

موعد صرف معاش شهر يناير 2025

بعد التعرف على شروط المعاش المبكر 2025 يبحث الكثير من المواطنين من أصحاب المعاشات خلال الساعات الماضية عن موعد صرف معاش شهر يناير بالزيادة الجديدة التي يتم تطبيقها في بداية كل عام ميلادي جديد حيث سيتم صرف معاش شهر يناير يوم الأول من يناير 2025 ويتمكن جميع أصحاب المعاشات من صرف معاش شهر يناير من خلال جميع مكاتب البريد المصري أو من خلال ماكينات الصرف الآلي.