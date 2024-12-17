“سجل هُنـــا minha.anem.dz“ كيفية التسجيل في منحة البطالة 2024 بالجزائر والشروط المطلوبة الوكالة الوطنية للتشغيل

تعد منحة البطالة في الجزائر من أهم المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية لدعم الشباب العاطلين عن العمل، حيث تشرف على هذه المنحة الوكالة الوطنية للتشغيل بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وتأتي ضمن جهود الدولة للحد من البطالة وتحسين الظروف المعيشية لفئة الشباب الباحثين عن عمل، في عام 2024 أعلن عن استمرار التسجيل للحصول على هذه المنحة وفق شروط ومعايير محددة، مع تسهيل الإجراءات عبر المنصات الإلكترونية لتسهيل العملية على المستفيدين.

التسجيل في منحة البطالة 2024

هناك عدة أهداف تهدف لها منحة البطالة، وهي:

تقديم دعم مالي مؤقت للشباب العاطلين عن العمل.

مساعدتهم على تغطية الاحتياجات الأساسية إلى حين الحصول على وظيفة.

تشجيع الشباب على البحث الجاد عن فرص عمل.

توفير قاعدة بيانات دقيقة تسهم في ربط الباحثين عن العمل بالمؤسسات الاقتصادية.

شروط الاستفادة من منحة البطالة 2024

وضعت الحكومة الجزائرية مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للاستفادة من هذه المنحة، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم جزائريًا.

يتراوح عمر المستفيد بين 19 و40 سنة.

يجب أن يكون المتقدم عاطلًا عن العمل وغير مسجل في أي نشاط مهني أو تعليمي.

يشترط التسجيل المسبق في وكالة التشغيل.

ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أي برنامج دعم أو مساعدة حكومية أخرى.

يجب أن تكون وضعية المتقدم إزاء الخدمة الوطنية (التجنيد) مسوّاة أو مؤجلة.

كيفية التسجيل في منحة البطالة 2024

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل أن عملية التسجيل للحصول على منحة البطالة تتم إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات، عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

إدخال المعلومات الشخصية بدقة (الاسم، اللقب، تاريخ الميلاد، رقم الهوية).

تسجيل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف للتواصل.

تحديد المستوى التعليمي والشهادات المحصل عليها.

توضيح الخبرات السابقة إن وجدت.

تحميل الوثائق المطلوبة.

بعد إدخال كافة البيانات وتحميل الوثائق، يتم تأكيد الطلب واستلام رقم التسجيل لتتبعه لاحقًا.

قيمة منحة البطالة ومدة الاستفادة

تقدر قيمة منحة البطالة في الجزائر بـ 15,000 دينار جزائري شهريًا، تصرف المنحة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد في حال استمرار عدم حصول المستفيد على وظيفة.