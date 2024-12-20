أعرف حالًا .. جدول صرف رواتب الموظفين هذا الشهر ديسمبر 2024 “هل يوجد زيادة”

يتساءل العديد من المواطنين في الفترات الزمنية الحالية عن جدول صرف رواتب الموظفين هذا الشهر بالنسبة للقطاعين العام والخاص، لكي يتم معرفة جميع التفاصيل الخاصة بهم شهريًا، نظرًا لاعتماد جميع الموظفين على الدخل الشهري الذي يتم تقديمه من قبل وزارة المالية، وذلك تقديرًا للمجهود الذي تم القيام به أثناء تأدية العمل طوال الشهر، لذلك سوف نقوم بتوضيح جميع التفاصيل المختصة بجدول مرتبات شهر ديسمبر في مقالنا الجاري بالتفصيل والدقة.

جدول صرف رواتب الموظفين هذا الشهر

نظراً لرغبة الكثير من المواطنين في معرفة جدول صرف رواتب الموظفين هذا الشهر، فإنه يتمثل على النحو التالي:

يتم صرف رواتب الموظفين بالنسبة للدرجة السادسة بقيمة 6000 جنيه.

يتم صرف الرواتب للموظفين من الدرجة الخامسة بقيمة 6500 جنيه.

يتم حصول الموظفين من الدرجة الرابعة على راتب شهري بقيمة 7500 جنيه.

يتم حصول الموظفين من الدرجة الثالثة على راتب شهري بقيمة 8000 جنيه.

يتم صرف الرواتب والتي تكون بقيمة 8200 جنيه لجميع الموظفين من الدرجة الأولى.

يتم صرف الرواتب لموظفي درجة المدير العام وذلك بقيمة 9200 جنيه.

يتم صرف راتب بقيمة 10200 جنيه لجميع الموظفين الحاصلين على الدرجة العالية.

يتم صرف راتب 12200 جنيه لجميع الموظفين الحاصلين على الدرجة الممتازة.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر لعام 2024

أعلنت الجهات المسؤولة في وزارة المالية المصرية عن الموعد الخاص لصرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 لكافة العاملين في القطاع العام، لذلك من المقرر أن يتم صرف الرواتب بداية من اليوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر 2024، ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام.