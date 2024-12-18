تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أشهر القنوات الفضائية الموجودة علي الأقمار الصناعية المختلفة التي يبحث عنها الكثير من الناس خصوصا الأطفال في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث تقوم القناة بعرض محتويات ترفيهية وتعليمية مثل الأناشيد والأغاني، وتقوم القناة بتعزيز الهوية الوطنية والقيم والأخلاق النبيلة لدي الأطفال، وقد حظيت بشعبية واسعة بين أولياء الأمور، سنقوم في هذا المقال بتوضيح كيفية تحميل تردد قناة طيور الجنة عبر السطور التالية، تابعونا.

تردد قناة طيور الجنة

حظيت قناة طيور الجنة بشعبية واسعة بين الأطفال، فهي تعد رائدة القنوات الفضائية المخصصة والمحببة لدي الأطفال، يمكنكم الآن تحميل قناة طيور الجنة علي القمر الصناعي نايل سات، من خلال التردد التالي:

التردد هو 11259

الاستقطاب هو أفقي

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز هو 27500

تردد قناة طيور الجنة علي القمر الصناعي عرب سات

أصبح بالإمكان الآن تحميل تردد قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي عرب سات، والتي يبحث عن ترددها الكثير، وذلك من خلال التردد الآتي:

التردد هو 11310.

معدل الترميز هو 27500

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الاستقطاب: عمودي

خطوات تثبيت قناة طيور الجنة عبر الأقمار الصناعية

تعمل قناة طيور الجنة من حين لآخر بتحديث التردد الخاص الخاص بها وذلك لضمان الحصول على جودة عالية، يمكنك تثبيت قناة طيور الجنة علي الجهاز الخاص بكم من خلال الخطوات التالية: