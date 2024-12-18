رابط Bank of Khartoom لفتح حساب بنكك أون لاين عبر الهاتف بخطوات سهلة وبدون مشـاكل.. ادخل دلوقت

تزايد البحث مؤخرا عن كيفية فتح حساب بنكك وذلك بعد إعلان بنك الخرطوم امكانية فتح حساب جديد اونلاين دون الحاجة إلى الذهاب لأقرب فرع، حيث يسعى بنك الخرطوم لتطوير الخدمات المصرفية للعملاء خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها السودان، ويقدم البنك تسهيلات كثيرة للعملاء خاصة المغتربين فيما يخص باستبدال العملات سواء كانت الجنيه السوداني أو الدولار، ونستعرض معكم كيفية فتح حساب بنكي بشكل الكتروني فتابعونا.

فتح حساب بنكك

تساؤلات كثيرة من العملاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع تزايد عمليات البحث عن كيفية فتح حساب بنكي من خلال تطبيق بنكك، يأتي ذلك في إطار التسهيلات التي وضعها بنك الخرطوم لجميع الخدمات المصرفية، وسوف نوفر لكم الخطوات لتتمكنوا من فتح الحساب بنجاح كما يلي:

الدخول على الموقع الرسمي لبنك الخرطوم، أو تحميل تطبيق بنكك على الهاتف. تسجيل الدخول كمستخدم جديد باستخدام الاسم. تعبئة الاستمارة الالكترونية بالبيانات الشخصية بشكل صحيح. رفع كافة المستندات المطلوبة وخاصة رقم الهوية الوطنية أو صورة جواز السفر بجودة عالية. الاطلاع على الشروط والأحكام والتأكد من صحة البيانات والنثر على زر إرسال. انتظر رسالة على بريدك الالكتروني أو رقم الهاتف بتفعيل الحساب.

شروط التقديم لفتح حساب جديد بنك الخرطوم

لقد حدد بنك الخرطوم عدة شروط لابد من تواجدها عند فتح حساب بنكك والتي تتمثل فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السودانية.

لا يقل العمر عن 18 عاما للشخص المتقدم.

إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه سوداني كقيمة أولية حتى يتم تفعيل الحساب بنجاح.

وجود بريد الكتروني فعال للشخص لتلقي الاشعارات المصرفية عليه.

عدم وجود حساب سابق للشخص في بنك الخرطوم.

يمكن فتح الحساب من خلال هاتفك والتحكم فيه بأي وقت، كما أن هذه الطريقة توفر الوقت والجهد على العملاء دون الذهاب إلى المقر الرئيسي للبنك، ويعتمد التطبيق على استخدام تقنيات حماية متميزة لضمان سلامة بيانات العملاء الشخصية والمالية، وبعد تفعيل الحساب يمكن بكل سهولة الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية مثل تحويل الأموال أو استبدال العملة وإدارة المدفوعات ودفع الفواتير وغيرها.