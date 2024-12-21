أحصل على 2000 ريال سعودي لكل طالب .. رابط التقديم في تكافل الطلاب 1446 الترم الثاني

يمكن أن يتم التقديم من خلال رابط التقديم في تكافل الطلاب الخاص بمؤسسة تكافل الخيرية، والتي تتعاون مع اللجان المتخصصة في المؤسسة بالمدارس السعودية التي تشمل نظام تكافل، فقد قامت المؤسسة خلال هذا العام بإتاحة أولياء الأمور أنهم يقومون بمشاركة بوضع الاستمارة الخاصة بالتسجيل بصورة الإلكترونية، ويتم وضع جميع البيانات حتى يتم التسجيل.

رابط التقديم في تكافل الطلاب

يمكن لجميع الطلاب أن يقومون بالتقديم من خلال تكافل الطلاب وهذا يتم من خلال الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول إلى الموقع الخاص تسجيل الطلاب.

ثانيًا يتم الضغط على خدمة تسجيل الدخول ويتم كتابة جميع البيانات التي تخص الشخص سواء كان اسمه أو رقم المرور.

بعد ذلك يتم البيانات الخاصة بالطالب مع التأكد أنها صحيحة.

يتم وضع كافة المستندات الأصلية.

بالإضافة إلى ذلك أنه يتم إرسال استمارة خاصة بالتسجيل.

الموعد الخاص بتسجيل تكافل الطلاب

يتم تسجيل في تكافل الطلاب الموافق الأحد 5 من شهر ديسمبر لعام 2024، وسوف ينتهي الموافق الخميس 26 من شهر ديسمبر عام 2024 وهذا ما قامت بأن وزارة التربية والتعليم في المملكة، حيث أنه يتم التسجيل لدى المشمولين في نظام التكافل المالي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به قد يتعاون جميع لجان التكافل المتواجدين في المدارس السعودية.

الشروط الخاصة بدعم تكافل الطلاب

ومن أهم الشروط الخاصة بدعم تكافل الطلاب ومنها: