بفائدة أعلى من 30% لهؤلاء المواطنين .. شهادات بنك مصر الجديدة 2025 بمناسبة العام الميلادي الجديد

gehad hessin تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
بفائدة أعلى من 30% لهؤلاء المواطنين .. شهادات بنك مصر الجديدة 2025 بمناسبة العام الميلادي الجديد

 

يواصل الكثير من الاشخاص البحث للتعرف على أبرز شهادات بنك مصر الجديدة فكما نعلم ان هناك الكثير من المواطنين يرغبون في حفظ أموالهم واستثمارها لذا يظلوا يتساءلون عن الشهادات الخاصة بالبنك الأهلي وكذلك بنك مصر ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر يقوم بتوفير الكثير من الشهادات التي لا تحصى والتي يكون عوائدها مختلفه وفيما يلي في هذا المقال سوف نوفر لكم ابرز التفاصيل التي تخص شهادات هذا البنك

شهادات بنك مصر الجديدة

ليس هناك إلا هذا الوقت الحالي خبر بطرح بنك مصر شهادات جديدة بعائد يبلغ حتى 30% اذ ان العائد الاعلى بشهادات بنك مصر الى الان يبلغ حتى 27% ولكن البنك يقوم بتقديم العديد من الشهادات المختلفة التي لها عوائد مميزة ورائعه.

شهادات بنك مصر

بعد أن قمنا بالتعرف على أنه لا يوجد أية شهادات جديدة في بنك مصر، يمكننا القول إنه من أجل البحث الكثير من جانب الأشخاص سأرفق لكم أبرز شهادات بنك مصر وهي كما يلي:

  • شهادة ابن مصر، مدتها ثلاث سنوات والعائد الخاص بها في العام الأول معدله 30% كما أن عائدها في العام الثاني معدله 25% هذا بالاضافة الى ان العائد الخاص بها في العام الثالث معدله 20% وادنى حد لشراء تلك الشهاده 1000 جنيه مصري.
  • شهادة طلعت حرب المدة الخاصة بها عام واحد كما أن عائدها يكون شهري بمعدل 23.5٪، هذا بالاضافة الى ان العائد السنوي الخاص بها معدله 27% ويبلغ ادنى حد لشراء تلك الشهاده 1000 جنيه مصري
معلومات الكاتب
gehad hessin

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
خل التفاح لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة وانبات الفراغات