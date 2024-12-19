استقبل الآن “مش هتقدر تغمض عينيك” .. تردد قناة روتانا سينما 2025 على القمر الصناعي نايل سات

يعتبر تردد قناة روتانا سينما من أقوى القنوات الفضائية التي تتواجد في العالم العربي، فهي تعرض جميع الأفلام بكافة أنواعها سواء كانت المصرية أو العربية إذا كانت حصرية أو قديمة فقد استطعت هذه القناة خلال فترة قصيرة حقق نجاح باهر، كما أنه يتواجد بها شعبية لا حصر لها من كافة أنحاء العالم، وهذا بسبب تقدمها المتميز وتعمل بصورة دائمة على توفير محتوى متعدد عن القنوات الأخرى يمكنك مشاهدتها خلال 24 ساعة، مما يجعلها من أكثر الأشخاص الذين يبحثون عن التردد الخاص بها.

تردد قناة روتانا سينما

قناه روتانا سينما من انجح القنوات في مصر والوطن العربي استطاعت ان تحقق انتشار واسع لذلك يمكن تنزيل قناة روتانا سينما من خلال هذه الخطوات وهي:

تردد القناة: 12226.

الاستقطاب: أفقي H.

جودة قناة روتانا سينما: HD.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل الخطأ: ⅚.

مزايا قناة روتانا سينما

يتواجد العديد من المزايا الخاصة بروتانا سينما التي لا حصر لها ومن أهمها ما يلي: