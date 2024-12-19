خطوات تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 “لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان”

يعتبر تردد قناة الفجر الجزائرية من افضل القنوات التي لديها الدور كبير في الوطن العربي ويتواجد هناك العديد من المواطنين الجزائريين يرغبون بها ويبحثون بصفه دائمه على التردد الخاص بها بسبب انها تقدم اخبار حصريه بما يخص شوارع الجزائر من ضمنها الوطن العربي وايضا تقدم مسلسلات متنوعه ومن ضمنها ايضا المؤسس عثمان الذي يتواجد به شعبيه كبيره جدا في العالم العربي ويتواجد به الكثير من المتابعين بالاضافه الى ذلك ان القناه تحتوي على العديد من المسلسلات الاخرى التي يفضلها الكثير لذلك نوضح التردد الخاص بها بصوره دقيقه وتفصيليه واهم مميزات التي تخص هذه القناه

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكنك مشاهدة هذه القناة من خلال التردد الخاص بها سواء كان عرب سات أو نايل سات ومن أهمها ما يلي:

تردد القناة على نايل سات

تردد قناة الفجر: 12034.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل الخطأ: ¾.

تردد القناة. على عرب سات

تردد قناة الفجر: 11034.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل الخطأ: ⅚.

كيف يتم تنزيل القناة

يمكنك أن تحصل على هذه القناة من خلال هذه الخطوات وهي: