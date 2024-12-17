“عودة المغول واقتراب كشف سر حليمة”.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 175 Kurulus Osman ومواعيد العرض

على أحر من الجمر ينتظر عشاق الدراما التركية مسلسل قيامة عثمان الحلقة 175 الذي يعد واحدا من المسلسلات التاريخية التي حققت نسبة مشاهدة عالية ونجاحا غير مسبوق منذ عرض الموسم الاول، حيث تدور احداث المسلسل حول قصة تأسيس الدولة العثمانية والحروب والصراعات التي خاضها عثمان لتحقيق حلمه والقضاء على اعدائه، واليكم مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 175

ويحمل مسلسل قيامة عثمان الحلقة 175 في كل حلقاته احداث مثيرة ونارية تجعل الكل يترقب موعد الحلقة الجديدة، وكان الموسم الاول من المسلسل قد انطلق في نوفمبر 2019 وتمكن من جذب انظار المشاهدين، فأحداث المسلسل تحبس الانفاس حيث الصراعات المتواصلة بين أبطال الحكاية الحقيقين، والنزاع الذي لا ينقطع على الفوز باللقب والاستحواذ على السلطة، واسبوعيا يتم عرض حلقة جديدة من المسلسل عبر القنوات الناقلة له.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 175

ويعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 175 في تلك الاوقات:

الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 ديسمبر 2024 عبر الشاشة atv التركية.

تعاد نفس الحلقة في البث بعد الدبلجة العربية يوم الخميس 19 ديسمبر، عبر قناة الفجر الجزائرية.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 175

يعد مسلسل قيامة عثمان من الاعمال الدرامية التركية التي تحقق نسبة مشاهدات كبيرة جدا، ويمكنك متابعته عبر تردد قناة atv التركية:

تردد قناة ATV التركية نايل سات: 10796.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان:

كما اكسب المسلسل تردد قناة الفجر الجزائرية شهرة واسعة ليذاع صيتها في الوطن العربي مع بداية عرض الجزء الأول، ويمكنك استقبال القناة من خلال ادخال تلك الاحداثيات على جهاز الريسيفر: