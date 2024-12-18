“الحقوووني الجزمة الحلوة سرقوني” استقبل فورا تردد قناة وناسة الجديد 2025 نايل سات وعرب سات لاستمتاع بمغامرات لولو الشيقة

mai ahmed تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“الحقوووني الجزمة الحلوة سرقوني” استقبل فورا تردد قناة وناسة الجديد 2025 نايل سات وعرب سات لاستمتاع بمغامرات لولو الشيقة
تردد قناة وناسة

تعتبر قناة وناسة من أشهر القنوات الفضائية الموجودة علي الأقمار الصناعية المختلفة والمحببة لدي العديد من الناس وخصوصا الأطفال في جميع أنحاء العالم العربي حيث استطاعت جذب الكثير من الجماهير وأولياء الأمور، لما تقدمه القناة من برامج ترفيهية وتعليمية تناسب جميع الأعمار والأذواق، كما تقوم القناة بتعزيز الهوية الوطنية والقيم والأخلاق الحميدة للأطفال، وسنقوم في هذا المقال بتوضيح كيفية تحميل قناة وناسة، فتابعونا.

تردد قناة وناسة عبر القمر الصناعي نايل سات

تعد قناة وناسة من أبرز القنوات المتوفرة علي القمر الصناعي النايل سات حيث يمكن تحميل القناة علي الجهاز بكل سهولة، يمكنك تحميل القناة باستخدام التردد الآتي:

  • التردد: 11559
  • الاستقطاب: عمودي (V)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة وناسة عبر القمر الصناعي عرب سات

أصبح بالإمكان الآن تحميل قناة وناسة المفضلة لدي أولياء الأمور والأطفال عبر القمر الصناعي عرب سات، وذلك من خلال التردد الآتي:

  • التردد: 11310
  • الاستقطاب: أفقي (H)
  • معدل الترميز :30000
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات تثبيت تردد قناة وناسة علي الأقمار الصناعية

تقوم قناة وناسة بتحديث تردداتها على الأقمار الصناعية المختلفة لضمان الحصول على أفضل النتائج وجودة عالية، يمكنك تحميل القناة عن طريق الخطوات التالية:

  • أولا قم بالدخول إلي القائمة الرئيسية الموجودة داخل الرسيفر باستخدام الريموت كنترول وقم بالضغط علي قائمة الإعدادات.
  • قم بالضغط على البحث اليدوي.
  • أدخل علي قائمة الترددات وقم بكتابة التردد بشكل صحيح، ومعامل تصحيح الخطأ، والاستقطاب.
  • ثم قم بالضغط علي زر البحث
  • انتظر حتي يتم تحميل القناة وبعد تنزيل القناة قم بحفظها علي الجهاز واستمتع بمشاهدتها مع العائلة بجودة عالية الدقة.

ويجدر بنا الإشارة أن هذه القناة من أهم القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم المحتوى الطفولي بما يتناسب مع جميع الفئات العمرية.

معلومات الكاتب
mai ahmed

كاتبة صحفية اهتم بمتابعة اخر اخبار الخليج العربي والقضايا الشرق أوسطية

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