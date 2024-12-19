تحديث قوائم المستفيدين يمكنك هسة الاستعلام.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق تبشر عن قرب نشر قوائم المستفيدين من وجبة الرعاية الاجتماعية الأخيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك ضمن جهود الحكومة لدعم المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، وأكدت الوزارة أنه قد تم تحديث قوائم المستفيدين وسوف يتم إعلانها من خلال قنواتها الرسمية، بما فيها منصتها على تليجرام تسهيل للوصول إلى المستفيدين.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أوضحت الوزارة الخطوات التفصيلية للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، والتي يمكن القيام بها من خلال الموقع الرسمي، وفق الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

اختيار منصة “مظلتي” الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية المتاح ضمن المنصة.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة، وتشمل والاسم الكامل للمتقدم والرقم الوطني الخاص بالمستفيد.

تحديد اسم المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.

الضغط على زر “البحث”، ليتم عرض الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية مباشرة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وضعت وزارة العمل مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توفرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وهي:

أن يكون المتقدم حامل للجنسية العراقية.

أن يكون المتقدم مقيماً بشكل دائم داخل العراق.

يشترط عدم امتلاك أصول أو عقارات مسجلة باسمه.

تقديم كافة الوثائق والمستندات المطلوبة لإثبات الأهلية واستكمال إجراءات الدعم.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الرعاية الاجتماعية

من أجل إتمام عملية التسجيل ويصبح اسمك من ضمن قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بنجاح، يجب على المتقدم تجهيز مجموعة من الوثائق الضرورية وهي: