خطوات الاستعلام عن طلب زيارة عائلية للمقيمين في السعودية 1446 “هنــــا”

يسأل الكثير من المواطنين عن الاستعلام عن طلب زيارة عائلية للمقيمين في السعودية حيث توفر وزارة الخارجية في السعودية عدة خطوات للاستعلام عن هذه الزيارة وشروط الحصول عليها عن طريق منصة التأشيرات الإلكترونية والتي قامت الوزارة بإطلاقها للمقيمين، كما يتوفر لهم تقديم الطلبات والاستعلام عن حالتها ومن خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام وأهم الشروط المطلوبة للحصول على هذه التأشيرة.

خطوات الاستعلام عن طلب زيارة عائلية للمقيمين في السعودية

كما يستطيع المقيم الاستعلام عن طلب زيارة برقم الطلب الكترونيا عن طريق اتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة وتظهر هذه الخطوات في التالي:

الذهاب إلى منصة التأشيرات الإلكترونية.

الضغط على خدمة الاستعلام عن طلب تأشيرة الموجودة في يسار الصفحة الرئيسية.

كتابة البيانات المطلوبة والتي تحتوي على نوع الاستعلام واختيار رقم الطلب وكتابته ورقم السجل و رمز الصورة حتى يتأكد الموقع من أنه ليست روبوت.

في النهاية الضغط على استعلام.

شروط الحصول على زيارة عائلية

كما يجب على المقيمين الذين يرغبون في الحصول على زيارة عائلية أن يوفروا بعض الشروط التي فرضتها الوزارة وهذه الشروط هي: