موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق حسـب ما أعلنته وزارة التـربية العـراقية + مـوعد أجازة نصف العـام وموعـد العـودة

الكثير من المواطنين يبحثون عن موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق، حيث يحرص الطلاب وأولياء أمورهم على معرفة موعد الامتحانات وذلك للاستعداد لها بشكل جيد، ومن جانبها قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن موعد الاختبارات والامتحانات لكافة المراحل، وإليكم أهم ما يتعلق بالامتحانات من خلال هذا المقال التالي.

موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق، حيث تم الإعلان عن جميع الإمتحانات، والتي جاءت على النحو التالي:

يتم إجراء الاختبارات الشفوية قبل إجراء الاختبارات السحرية بأسبوع وأن تكون خلال الدوام الرسمي، وذلك لجميع المراحل.

من المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الأول للمرحلة الابتدائية في يوم 13 يناير لعام 2025.

ومن المقرر أن تنتهي في يوم 19 يناير لعام 2025.

كما أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات المرحلة الثانوية في يوم 11 يناير لعام 2025، وأن تنتهي في يوم الأحد الموافق 11 يناير لعام 2025.

وتبدأ الإمتحانات التمهيدية للطلبة الخريجين وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير لعام 2025.

وأما عن اختبارات الدور الثاني فإنها يتم عقدها في الأسبوع الثاني من الدوام الدراسي والذي يبدأ بعد العطلة الربيعية والتي من المقرر أن تبدأ في يوم 22 يناير لعام 2025، وتستمر لمدة 15 يوم.

موعد اجازة نصف العام

بعد أن عرفنا موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق، والتي من المقرر أن تكون على النحو التالي:

من المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي في العراق في يوم الأربعاء الموافق 22 يناير لعام 2025.

ومن المقرر أن تستمر لمدة 15 يوم، حيث من المقرر أن تنتهي في يوم 5 فبراير 2025.

كما أنه من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم 6 فبراير 2025.

وجدير بالذكر أنه يمكن لهذه المواعيد أن تخضع للتغييرات.

كما أنه يجب على الطلاب وأولياء أمورهم أن يتابعوا الصفحات الرسمية لوزارة التربية التعليم العراقية حتى يتمكنوا من معرفة المواعيد الصحيحة والسليمة.

جدول امتحانات الترم الاول

وفقًا لوزارة التربية العراقية، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025 في العراق في 11 يناير 2025، وتستمر حتى 21 يناير 2025.

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية اليوم التاريخ المادة السبت 11 يناير 2025 امتحان مادة اللغة العربية الأحد 12 يناير 2025 امتحان مادة العلوم الاثنين 13 يناير 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى الثلاثاء 14 يناير 2025 امتحان مادة الرياضيات الأربعاء 15 يناير 2025 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية