اشتري يا ست الكل.. أسعار الفراخ اليوم في مصر بورصة الدواجن والبيض والكتاكيت 2025

أسعار الفراخ اليوم في مصر بورصة الدواجن والبيض، شهدت أسعار الفراخ تراجعًا اليوم 18 ديسمبر 2024، بعد أيام من الارتفاع المستمر، حيث كانت الأسعار قد تجاوزت الـ 90 جنيهًا للكيلو، واستقر سعر الكيلو من الفراخ البيضاء بين 82 و88 جنيهًا، مع اختلافات في الأسعار بين المناطق حسب بُعدها وطريقة الانتقال إليها، كما سجلت أسعار البيض تسليم أرض المزرعة مستويات 145 جنيهًا للبيض البلدي و150 جنيهًا للبيض الأبيض، فيما سجل البيض الأحمر نفس قيمة البيض البلدي، أي 145 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم في مصر بورصة الدواجن والبيض

أسعار الفراخ اليوم في مصر بورصة الدواجن والبيض، وفي آخر تحديث لأسعار بورصة الدواجن، والتي تشمل المزارع والمحلات التجارية، جاءت الأسعار كالتالي:

الفراخ البيضاء: بين 82 و88 جنيهًا للكيلو.

مشتقات الفراخ: البانيه بـ 210 جنيهات للكيلو، دبابيس الفراخ بـ 100 جنيه للكيلو، صدور الفراخ بـ 105 جنيهات للكيلو.

الفراخ الساسو: بين 90 و115 جنيهًا للكيلو.

الفراخ البلدي: بين 95 و115 جنيهًا للكيلو.

توقعات أسعار الفراخ الفترة القادمة

تعرفنا على أسعار الفراخ اليوم في مصر بورصة الدواجن والبيض، وتوقع المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تعافي صناعة الدواجن بشكل أكبر خلال الربع الأول من العام 2025، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية لا تشهد أزمات في توفير الدولار من البنوك لشركات الدواجن، سواء لاستيراد الخامات مثل الذرة الصفراء والصويا، أو الجدود والبياض.

وأكد أن هذا الوضع يساهم في وضع صناعة الدواجن على طريق التعافي، خاصة بعد لقاء وزير الزراعة مع أصحاب مزارع الدواجن المتوقفة.

وأشار العناني إلى أن صغار المربين يشكلون العمود الفقري لصناعة الدواجن، حيث يمثلون من 65% إلى 70% من هذه الصناعة. وأضاف أن الاتحاد يسعى لتطوير مزارعهم لضمان أقصى استفادة لهم، مما يساهم في تنشيط السوق بشكل عام.

بورصة الدواجن محمد عادل

سجلت أسعار بورصة الدواجن “محمد عادل” 72 جنيهًا، مع حجم إنتاج محلي يصل إلى 4 ملايين دجاجة يوميًا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويًا، وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد.

كما استقرت أسعار الساسو في بورصة الدواجن “محمد عادل” عند 78 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر الكتكوت الأبيض 29 جنيهًا.