“حالا من مكانك”.. رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2024 عبر bankofkhartoum.com في دقيقة

تتزايد عمليات البحث حول رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2024 من قبل السودانيين على مستوى العالم، حيث يعد بنك الخرطوم واحدا من اشهر المؤسسات المصرفية في السودان والتي تسعى باستمرار لتقديم خدمات بنكية متطورة في اطار التسهيل على عملائه، حيث تم إطلاق خدمة فتح حساب بنكي اونلاين 2024 والتي تمكنك من فتح حساب بسهولة دون التوجه لأي فرع من فروع البنك، ويمكنك فتح الحساب الكترونيا من خلال زيارة الموقع الرسمي للبنك.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2024

وقد تم تفعيل رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2024 ليتمكن كافة المواطنين السودانيين في أي مكان من فتح حساب بسهولة مع ايداع 10 الالاف جنيه سوداني في الحساب كشرط اساسي لتفعيله، فقط قم باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

قم بعمل تسجيل دخول من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة السر.

قم الآن بالضغط على خيار “فتح حساب جديد” الموجود في قائمة الخدمات الالكترونية.

الآن قم بادخال بياناتك المطلوبة بما في ذلك:”الاسم الكامل، العنوان، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني”.

قم برفع المستندات والاوراق المطلوبة لاتمام التسجيل، وتشمل بطاقة الهوية الوطنية السارية أو جواز السفر.

يجب عليك الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالبنك، ثم اضغط على “إرسال” لإتمام العملية.

سيقوم البنك بفحص بياناتك، وفي حالة الموافقة سيقوم البنك بإرسال رقم الحساب البنكي إليك من خلال رسالة نصية على هاتفك.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2024

والآن مع شروط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2024 التي أعلنتها ادارة البنك، وهي:

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السودانية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

يجب تقديم بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول أو جواز سفر ساري الصلاحية.

لابد من ايداع مبلغ 10,000 جنيه سوداني عند تفعيل الحساب.

يمكنك بسهولة الدخول إلى رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2024 وفتح حساب بنكي وانت في مكانك في أقل من ساعة دون الوقوف في طوابير طويلة ومملة.