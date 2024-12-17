الحقي اشتري الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن البيضاء والبيض بورصة الدواجن اليوم

تراجعت أسعار الفراخ في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر ديسمبر 2024، فيما واجهت حالة من الانخفاض داخل بورصة الدواجن، وشملت أسعار البيض والبط في كافة الأسواق المعنية بتحديد الأسعار، فيما يمكنك معرفة أخر تحديث لسعر الدواجن كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الفراخ البيضاء

تراجعت أسعار الفراخ بقمة تتراوح جنية لـ 5 جنيهات داخل الأسواق والمحلات المتخصصة في تحديد السعر، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر الفراخ البيضاء إلى 73 جنيهًا للكيلو الواحد بالمزرعة، وتراوح سعرها للمستهلك من 80 لـ 85 جنيهًا للكيلو الواحد.

فيما أن سعر الفراخ الساسو سجلت نحو 81 جنيهًا في المزرعة، وللمستهل تراوح السعر من 86 لـ 92 جنيهات للكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن البلدي نحو 130 لـ 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

بالإضافة إلى أن التحديثات تظل مستمرة على أسعار الدواجن بمختلف أنواعها في المزارع والمحلات المعنية بتحديد الثروة الداجنة.

أسعار البيض في الأسواق وللمستهلك

فيما جاءت أخر تحديثات أجرت على أسعار البيض في الأسواق وللمستهلك، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، كما نص على النحو الأتي:-