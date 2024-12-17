الحرب تشتعل بعودة المغول 🔥.. موعد الحلقة 175 من مسلسل المؤسس عثمان وتردد القنوات الناقلة بجودة HD

موعد الحلقة 175 من مسلسل المؤسس عثمان، مسلسل المؤسس عثمان هو أحد أبرز الأعمال الدرامية التركية التي استطاعت أن تجذب أنظار الملايين حول العالم، فالمسلسل هو امتداد للعمل الشهير قيامة أرطغرل، ويعرض بأسلوب درامي مشوق حياة عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية، الذي حمل راية والده وأكمل مسيرته في توحيد القبائل التركية ومواجهة التحديات الكبرى وبفضل تصويره المميز والإنتاج الضخم والأداء الرائع من قبل طاقم العمل، أصبح المؤسس عثمان من أكثر المسلسلات متابعة، حيث يقدم دروساً في القيادة والحكمة، مع إعادة إحياء فترة تاريخية مهمة ساهمت في تشكيل العالم الإسلامي.

موعد الحلقة 175 من مسلسل المؤسس عثمان

من المتوقع أن يتم عرض موعد الحلقة 175 من مسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء القادم الموافق 20 ديسمبر 2024، على قناة ATV التركية، ويتم بث الحلقة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، وتتوفر الترجمة العربية بعد ساعات من عرضها عبر المنصات الإلكترونية ويتم عرض المسلسل أيضا على بعض القنوات الأخرى 9:00 تماما.

أحداث الحلقة السابقة 174 من مسلسل عثمان

شهدت الحلقة 175 من مسلسل المؤسس عثمان تطورًا كبيراً في الأحداث، ومن أبرزها:

تصدى عثمان لمحاولة الإيقاع به من قبل أعدائه، حيث خطط القائد نيمان بمساعدة الخونة لإشعال فتنة داخل القبائل.

ولكن نجح عثمان في تعزيز التحالف بين القبائل بعد خطاب ملهم أكد فيه أهمية الوحدة لمواجهة التهديدات الخارجية.

وظهرت تطورات غير متوقعة عندما كشف نيمان عن خططه الجديدة للإطاحة بعثمان، مما يشير إلى صراع قوي في الحلقات القادمة.

وفي هذه الحلقة برز دور بالا خاتون في الحفاظ على استقرار القبيلة، حيث قادت النساء لمواجهة أزمة داخلية طعرت في نقص الموارد.

وانتهت الحلقة بمشهد مثير عندما استعد عثمان لقيادة هجوم حاسم ضد أعدائه لاستعادة السيطرة على بعض المناطق الحيوية.

تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يمكنكم متابعة مسلسل المؤسس عثمان على قناة ATV التركية التي تقوم بعرض الحلقات حصريًا باللغة التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

كما يتم إذاعة مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية التي تقوم بعرض الحلقات مدبلجة يوم الخميس من كل أسبوع: