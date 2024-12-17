مباراة السعودية والبحرين في كأس الخليج 26 خلال تردد القنوات الناقلة للمباراة.. موعد مــاتش saudi arabia vs bahrain

مباراة السعودية والبحرين تعد بطولة كأس الخليج واحدة من أبرز البطولات الكروية في المنطقة، حيث تجمع نخبة المنتخبات الخليجية في أجواء تنافسية حماسية، وفي افتتاحية النسخة الـ26 من البطولة، يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره البحريني في مواجهة قوية ينتظرها عشاق كرة القدم.

مباراة السعودية والبحرين

المباراة تُقام على أرض دولة الكويت، المستضيفة للبطولة، وسط استعدادات كبيرة من كلا الفريقين لحصد النقاط الثلاث وبدء مشوار البطولة بقوة، من المتوقع أن يشهد اللقاء أجواء مشوقة نظرا للتاريخ الكروي الحافل للمنتخبين، مما يزيد من أهمية هذه المواجهة الافتتاحية.

مباراة السعودية والبحرين المناسبة اليوم والتاريخ التوقيت المكان القنوات الناقلة افتتاحية كأس الخليج 26 الأحد 22 ديسمبر 2024 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة

8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة الكويت قناة الكأس القطرية

قناة بي إن سبورت

القنوات الناقلة لمباراة السعودية في كأس الخليج

تنطلق مباراة السعودية والبحرين في افتتاحية بطولة كأس الخليج 26 يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024، في مواجهة نارية يترقبها عشاق كرة القدم الخليجية، تقام المباراة في دولة الكويت، التي تستضيف البطولة هذا العام، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة

ومن المقرر أن يتم نقل اللقاء مباشرة عبر قناتي الكأس القطرية وبي إن سبورت، اللتين توفران تغطية حصرية للمباراة بجودة عالية، يسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في البطولة، مما يزيد من الحماس والتشويق لهذه المواجهة المرتقبة.