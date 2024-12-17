اكلة الغلابة.. طريقة عمل أصابع القرنبيط المقرمشة في المنزل بخطوات بسيطة

تعد أصابع القرنبيط المقرمشة واحدة من الأطباق المثالية التي تسرّع وصول الخضروات إلى موائد العائلات، خاصةً الأسر التي تواجه صعوبة في إقناع الأطفال بتناولها وتتمتع هذه الوصفة بنكهتها اللذيذة وقوامها المقرمش، مما يجعلها خيارًا محببًا للكبار والصغار على حد سواء وتعتمد الوصفة على مكونات بسيطة مثل البيض، القسماط، والجبنة، مما يضيف طعماً شهيًا وقيمة غذائية عالية وفي هذا المقال، سنستعرض خطوات تحضير أصابع القرنبيط المقرمشة، لتقديم وجبة مغذية ومحبوبة لجميع أفراد الأسرة.

مكونات أصابع القرنبيط المقرمشة

تعتبر أصابع القرنبيط المقرمشة خيارًا مثاليًا للتقديم بجانب صلصات مثل الكاتشب أو المايونيز، ويمكن تناولها مع أصابع البطاطس المقلية أو الأرز بالشعرية بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة شرائح الخيار والطماطم كمقبلات وإليك المكونات البسيطة لهذه الوصفة:

رأس قرنبيط متوسط الحجم، مسلوق ومصفى.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

نصف كوب من البقسماط الناعم.

ثمرة بصل مفرومة ناعمًا.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كوب من الجبن الرومي المبشور.

3/4 كوب من الدقيق الأبيض للتغطية.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الزيت النباتي للقلي.

3/4 كوب من البقسماط المطحون.

حوالي 400 جرام من جبن الشيدر المبشور.

بيضتان مخفوقتان مع قليل من الفلفل الأسود.

خطوات تحضير أصابع القرنبيط المقرمشة

لتحضير هذه الوصفة الشهية، يمكنك اتباع الخطوات التالية: