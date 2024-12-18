now فتح حساب بنك الخرطوم في تطبيق بنكك من بيتك والمستندات المطلوبة

طلق بنك الخرطوم تطبيق بنكك أمام جميع العملاء الجدد الراغبين في الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية المتكاملة، بالإضافة إلى أن التطبيق مأمن بشكل كبير بحيث يطمئن العملاء على حساباتهم المصرفية وحساباتهم الجوالة بكل سهولة وأمان، ويكون ذلك وفقًا لمجموعة من الإجراءات الهامة المتمثلة في الخطوات والمستندات المطلوبة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

وثائق فتح حساب تطبيق بنكك أون لاين

هناك بعض المستندات المطلوبة لكي يتم القيام بفتح حساب بنكي عبر بنك الخرطوم، وفقًا لما يلي:-

تقديم شهادة موثقة من وزارة تنمية الموارد البشرية.

كذلك رخصة تجارية من الإدارة العامة للطاقة والسلامة.

عقد إيجار ساري.

إرفاق خطاب بطب فتح حساب بنكي.

تقديم تفويض من مشروع أو مطعم في حالة حصوله على قرض فيما بعد.

نوع التوقيع على الحساب سواء كان منفرد أو مزدوج.

كيفية فتح حساب بنك الخرطوم تطبيق بنكك

أما عن الخطوات المعنية بطلب فتح حساب بنك الخرطوم عبر تطبيق بنكك، للاستفادة من كافة الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك أمام العملاء المتقدمين، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بتحميل تطبيق بنكك أخر إصدار.

ليتم فتح تطبيق بنكك.

مع القيام بتسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بخدمات التطبيق.

ملء استمارة طلب فتح حساب بنكي.

مع قيامك برفع الوثائق المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.

التأكد من جميع المعلومات والمستندات التي قمت بإدخالها.

النقر في النهاية على زر “تأكيد”.

ما هي شروط فتح حساب بنك الخرطوم؟

من أبرز الشروط المعنية بطلب القيام بفتح حساب بنك الخرطوم، وفقًا لما يلي:-