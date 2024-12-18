بورصة الدواجن الان.. انخفاض سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

انخفضت أسعار الدواجن في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18 من شهر ديسمبر 2024، فضلاً عن أن التراجع كان طفيفًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى أن الأسعار الخاصة بالفراخ والبيض يتم تحديثها على مدار اليوم، في إطار أن يتعرف عليها كافة المواطنين وراغبي عملية الشراء بمختلف المحلات التجارية والسواق المتخصصة في تعاملات الدواجن في السطور التالية.

سعر الفراخ اليوم الأربعاء

مع التحديثات الأخيرة التي أجرت على سعر الفراخ في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18ديسمبر، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر الفراخ البيضاء من 75 لـ 85 جنيهًا للكيلو الواحد.

فيما سجل سعر الدواجن الساسو نحو 85 جنيهًا للكيلو.

كذلك فإن سعر كيلو الفراخ البلدي يتراوح من 115 لـ 130 جنيهًا للكيلو الواحد.

أما عن سعر الفراخ الأمهات سجل نحو 57 جنيهًا داخل المحلات المتخصصة في بيع الدواجن.

أسعار الكتاكيت والبط اليوم

ويمكنك معرفة أسعار الكتاكيت والبط ومختلف هياكل الدواجن في المحلات المتخصصة في عمليات البيع، مع العلم أن سعر الكيلو من الممكن أن يختلف من محل إلى أخر، نظرًا لمصاريف النقل والمواصلات، وفقًا للأتي:-

وصل سعر الكتكوت الأبيض شركات إلى 35 جنيه.

فيما أن سعر الكتكوت الأبيض القطعان تراوح من 25 لـ 28 جنيه.

وسجل سعر البط البلدي نحو 100 جنيه للكيلو.

أما عن سعر الكيلو البط الفرنساوي بلغ نحو 70 جنيهًا.

كذلك فإن سعر الكيلو المسكوفي سجل نحو 85 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو البط البغالي نحو 80 جنيهًا.

جهود الدولة في ضخ السلع بالأسواق

وتبذل وزارة التموين والتجارة الداخلية، قصارى جهدها من أجل ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية وعلى رأسها الدواجن والبيض التي يمكن شراءه بسعر أقل من المنافذ الخارجية، حتى يتمكن كافة المواطنين من تلبية احتياجاتهم الأساسية اليومية، وفي ظل الإرتفاع العالمي التي تمر به البلاد.