“مفاجأت غير متوقعة في هذه الحلقة” تابع مسلسل قيامة عثمان الحلقة 175 على تردد قناة الفجر الجزائرية.. تشويق في البرومو

مسلسل قيامة عثمان من أبرز وأفضل المسلسلات التي لاقت شعبية كبيرة بين ملايين المتابعين في مختلف أنحاء الدول العالم، فيما أن المسلسل يجمع بين الإثارة والتشويق، ناهيك عن أن البرومو الأخير يعد تشويقًا بشكل كبير وهو لحظة دخول المغول إلى قبيلة الكاي، وقيامهم بحرق بعض القبائل، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على الموعد الخاص بإذاعة الحلقة 175 من مسلسل عثمان في السطور التالية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان 175

مع الانتظار الكبير التي شهدته سلسلة حلقات من مسلسل قيامة عثمان، فإن الحلقة الـ 175 سيتم إذاعتها غدًا الأربعاء الموافق 18 من شهر ديسمبر 2024 وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى عرض الحلقة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ناهيك عن إذاعة الحلقة يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024 في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت الجزائر على قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

جاءت أبرز المعلومات الخاصة باستقبال قناة الفجر الجزائرية الناقلة لحلقات قيامة عثمان، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

القمر الصناعي لقناة الفجر الجزائرية “النايل سات”.

تردد القناة يكون “12645”.

معامل الترميز لقناة الفجر “27500”.

استقطاب القناة “أفقي”.

بينما معامل تصحيح الخطأ “3/4”.

تردد قناة ATV التركية

ويسهل القيام بمعرفتك التردد الجديد لقناة ATV التركية، كما في البيانات التالية:-