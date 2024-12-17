أسعار الارز اليوم للمستهلك 17-12-2024.. ارتفاع جديد في الطن

شهدت أسعار الأرز حالة من الإرتفاع الطفيف في بعض الأنواع والمناطق التي يتم فيها بيع الأرز، بالإضافة إلى أن ذلك جاء بعد زيادة الطلب عليه في الوقت الحالي، فضلاً عن أن نوع الأرز ودرجة نقائه وجودته، ناهيك عن أن الأرز من السلع الأساسية الإستراتيجية التي لا غنى عنها، وسنتعرف معًا على أخر تحديث لأسعار الأرز بمختلف أنواعه في السطور التالية.

أسعار الأرز في الأسواق اليوم

جاءت أبرز تحديثات خاصة بأسعار الأرز بمختلف أنواعه في الأسواق والمتاجر، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر كيلو الأرز السائب للمستهل لـ 28 جنيهًا للكيلو الواحد.

فيما سجل سعر الأرز الأبيض من نوع رفيع الحبة نحو 22 ألف جنيه للطن الواحد.

فيما تراوح سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة من 23 لـ 25 ألف جنيه للطن.

تحديث سعر الأرز الشعير الان

ويمكنك معرفة تحديث سعر الأرز الشعير داخل الأسواق، وأمام كافة المواطنين الراغبين في تداول الأسعار، وفقًا لما يلي:-

تراوح سعر طن الأرز الشعير من 15 لـ 16500 ألف جنيه للطن الواحد.

فيما أن سعر الأرز الشعير من نوع رفيع الحبة سجل تقريبًا 15500 جنيه للطن.

أما طن الأرز الشعير من نوع “عريض الحبة” وصل إلى 16500 جنيه للطن الواحد.

جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية

وتبذل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودًا جبارة في ضخها إلى كميات كبيرة من الأرز، بما يتمكن المواطنين من عملية الشراء بسعر مخفض، يما وصلت المساحات المنزرعة لهذا الموسم إلى 1.6 مليون فدان، من بينها 1.100 مليون فدان زراعات رسمية، ونحو 500 ألف فدان زراعات غير سمية.