نامي يا لولو.. بإشارة قوية تردد قناة وناسة Wanasah الجديد 2024 للاستمتاع أجمل أغاني لولو الجميلة

تعد قناة وناسة واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال والعائلات في العالم العربي، حيث تقدم مزيجاً فريداً من المحتوى التعليمي والترفيهي وتسعى القناة إلى توفير بيئة تعليمية ممتعة من خلال مجموعة متنوعة من الأناشيد والأغاني التي تعزز مهارات الأطفال وتنمي معارفهم بطريقة آمنة وممتعة ومع اقتراب عام 2025، أعلنت القناة عن تحديثات جديدة لترددها، مما يسهم في تحسين جودة المشاهدة وتجربة العائلة بشكل عام وفي هذا المقال، سنستعرض أبرز مميزات قناة وناسة وما تقدمه من محتوى يهدف إلى تنمية وعي الأطفال وتقديم المتعة والفائدة في آن واحد.

تردد قناة وناسة الجديد لعام 2025

تعتبر قناة وناسة من القنوات المميزة التي تقدم محتوى موجه للأطفال، حيث تتيح لهم تجربة مشاهدة تعليمية وترفيهية ممتعة ومع بداية عام 2025، أعلنت القناة عن تحديث تردداتها لضمان جودة عالية في البث، مما يسهل على المشاهدين استقبال محتواها دون انقطاع.

تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية

نايل سات:

التردد: 11470 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: قياسية (SD)

عرب سات:

التردد: 11270 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: عالية الدقة (HD)

خطوات ضبط تردد قناة وناسة الجديد

لضبط تردد قناة وناسة الجديد والاستمتاع ببرامجها المتنوعة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بتشغيل جهاز الاستقبال باستخدام جهاز التحكم عن بعد. اضغط على زر “القائمة” واختر خيار “البحث عن القنوات”. أدخل تفاصيل تردد قناة وناسة الجديدة كما هو موضح أعلاه. اضغط على “بحث” لبدء عملية البحث عن القنوات. بعد انتهاء البحث، احفظ القناة ضمن قائمة القنوات الخاصة بك.

محتوى قناة وناسة

تشتهر قناة وناسة بتقديم مجموعة من الأغاني التعليمية والترفيهية التي تساهم في تنمية مهارات الأطفال بطرق مبتكرة ومن بين الأناشيد المحبوبة لدى الأطفال: