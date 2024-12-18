وين الاحمــر يالولو.. تردد قناة وناسة للاطفال 2025 نايل سات وعرب سات بدون تقطيع

يعد تردد قناة وناسة مطلبا لكثير من الأمهات التي ترغب في تشغيل بعض الأناشيد للأطفال وفي نفس الوقت يكون محتوى آمن، وهذا ما تقدمه قناة وناسة التي تمكنت خلال وقت قصير من الوصول إلى ملايين المتابعين بالعالم العربي، حيث تعتبر القناة من القنوات الرائدة في صناعة المحتوى التعليمي الترفيهي المناسب لجميع الأعمار، وتشجع قناة وناسة على غرس القيم الدينية والتربوية وتعزيز العادات والتقاليد في نفوس الأطفال، ولهذا فإن قناة وناسة هي الاختبار الأمثل لتشغيلها أمام طفلك ونقدم اليكم تردد القناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة وناسة على النايل سات

تقدم القناة محتواها الترفيهي على مدار الساعة دون انقطاع من خلال مجموعة من البرامج الترفيهية المتنوعة وكذلك الأغاني بشخصية “لولو”، وتهدف هذه البرامج على تنمية مهارات الطفل الفكرية لبناء مستقبله بالإضافة إلى تعليم الأطفال الحروف والأرقام والألوان، وفي ظل انتشار عدد كبير من قنوات الأطفال تسعى قناة وناسة إلى جذب انتباه الطفل عبر توفير محتوى ترفيهي وتعليمي ولكن مسلي إلى درجة كبيرة، ويمكن استقبال تردد القناة عبر القمر الصناعي النايل سآت من خلال التردد التالي:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة على عرب سات

تحرص على تجديد التردد كل فترة للحفاظ على جودة الصوت والصورة، ويمكن متابعة القناة عبر القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11270.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

خطوات استقبال تردد القناة 2025

يتزايد البحث مؤخرا عن تردد قناة وناسة وكيفية استقبال تردد القناة وذلك من خلال اتباع الخطوات الاتية: