شو عملت لولو مع الساحرة الشريرة.. تردد قناة وناسة الجديد 2025

تعتبر قناة وناسة واحدة من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال بجودة عالية تقوم القناة بعرض مجموعة من الأغاني الهادفة والبرامج المسلية التي تسهم في تنمية مهارات الأطفال وتعليمهم القيم بطريقة مرحة وممتعة وبفضل المحتوى الحصري الذي تقدمه، أصبحت قناة وناسة وجهة مفضلة للأسر العربية الباحثة عن محتوى آمن وهادف لأطفالهم لذلك نقدم لكم تردد قناة وناسة الجديد 2025 على الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى خطوات تثبيت القناة وأهم الأغاني التي تعرضها.

تردد قناة وناسة الجديد 2025 على النايل سات

يمكنك ضبط تردد قناة وناسة الجديد 2025 على القمر الصناعي نايل سات بسهولة باستخدام البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة وناسة الجديد 2025 على عرب سات

إذا كنت تتابع القناة عبر القمر الصناعي عرب سات، إليك تردد قناة وناسة الجديد 2025 لاستقبال قناة وناسة:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

أهم الأغاني لولو التي تعرضها قناة وناسة

تقدم قناة وناسة مجموعة من الأغاني المميزة التي تجمع بين الترفيه والتعليم إليكم قائمة بأشهر الأغاني.

“شو بيقولوا الحيوانات يا لولو”

“مين اللي سرق الجزمة”.

“ميدو ضرب لولو”.

“لولو والحيوانات”.

“لولو الشطورة”.

“حبيب البابا”.

“يا شرطة حرامي”.

“لوليات صغار”.

“أنا بحبك يا بابا”.

“لا تفتح الباب يا لولو”.

“حرامي سرق لولو”.

“لولو والساحرة الشريرة”.

“إجا الحلو”.

“بيب بيب”.

“وناسة وناسة”.

خطوات تثبيت تردد قناة وناسة على جهاز الرسيفر

لإضافة قناة وناسة إلى جهاز الرسيفر الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر “القائمة” (Menu) في جهاز التحكم الخاص بالرسيفر.

اختر “إعدادات التركيب” أو “البحث اليدوي” من القائمة، وذلك حسب نوع جهاز الرسيفر.

حدد القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة من خلاله (نايل سات أو عرب سات).

أدخل التردد الخاص بالقناة ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

اضغط على “بحث” أو “Scan” وانتظر حتى يتم العثور على القناة.

بعد الانتهاء، اضغط على “حفظ” أو “OK” لتثبيت القناة على جهاز الرسيفر.

تعتبر قناة وناسة الخيار الأمثل لكل أسرة تبحث عن محتوى ترفيهي وتعليمي مميز لأطفالها وبفضل الأغاني الهادفة والبرامج الممتعة، توفر القناة تجربة مشاهدة ممتعة وآمنة للأطفال والآن يمكنك ضبط تردد قناة وناسة الجديد 2025 على جهاز الرسيفر والاستمتاع بمشاهدة برامجها المميزة بجودة عالية.