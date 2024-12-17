شــاور شاور يلا ياقمر.. تردد قناة طيور الجنة نايل سات لاغاني لابنك طول النهار

تردد قناة طيور الجنة من أكثر ما يتم البحث عنه خاصة أنها تعد من أشهر قنوات الترفيه الموجهة للأطفال، وتتعدد البرامج التي تقدمها القناة والتي تجمع بين التعليم والترفيه في آن واحد، كما تضم مجموعة من الأناشيد التي تشجع على تعليم الطفل القيم الايجابية والأخلاقية ولهذا نالت القناة متابعة كبيرة في العالم العربي، وأصبحت الخيار الأول للأمهات عند تشغيلها للأطفال حيث تحرص القناة على عرض المحتوى الآمن المناسب لجميع الأعمار، وننقل لكم تردد القناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة خلال سطور المقال.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سآت

تتميز قناة طيور الجنة بتقديم الأناشيد والبرامج المتنوعة التي تغرس القيم التربوية في نفوس الأطفال، كما تساعد في تعلم الطفل الحروف والأرقام والألوان بطريقة ممتعة وكذلك العادات والتقاليد المجتمعية، وتحرص القناة على تجديد المحتوى بشكل دوري وهذا يحافظ على اهتمام الأطفال ويجعلهم في انتظار المزيد والجديد، وتهتم قناة طيور الجنة بتقديم كافة البرامج بجودة عالية دون انقطاع والاحتفاظ بجودة الصوت والصورة مما يجذب انتباه الأطفال، ويمكن استقبال ترد. القناة عبر القمر الصناعي النايل سآت عبر التردد التالي:

التردد: 11259.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سآت

كما يمكن متابعة قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي العرب سآت من خلال التردد التالي:

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

خطوات التثبيت

تستطيع بكل سهولة تثبيت تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال وتشغيل القناة لطفلك في أي وقت عبر اتباع الخطوات الاتية: