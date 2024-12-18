اعرف معاد الماتش وشجع فريقك.. القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين في كأس الخليج العربي ومواعيد عرضة

تعد مباراة السعودية والبحرين في كأس الخليج العربي 26 من المباريات المرتقبة في البطولة، حيث يترقب الجماهير في الخليج العربي مشاهدة هذا اللقاء المثير تنقل المباراة عبر عدد من القنوات الرياضية التي حصلت على حقوق بث البطولة هذه القنوات ستتيح للمشاهدين فرصة متابعة المباراة بجودة عالية وتحليل مميز من المتوقع أن تحظى المباراة بمتابعة واسعة من قبل عشاق كرة القدم في المنطقة ستظل هذه القنوات المصدر الرئيسي لمتابعة جميع أحداث البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين في كأس الخليج العربي

مباراة السعودية والبحرين في كأس الخليج العربي 26 ستنقل عبر عدد من القنوات الرياضية التي تمتلك حقوق بث البطولة، ومنها:

قناة بي إن سبورتس وهي من القنوات الرئيسية الناقلة للبطولة.

قناة الكويت الرياضية تقدم تغطية شاملة لجميع مباريات البطولة.

قناة عمان الرياضية تبث عبرها المباريات أيضا في منطقة الخليج.

قناة الإمارات الرياضية تعد من القنوات المهتمة ببث المباريات الهامة في البطولة.

يمكن للمشاهدين متابعة المباراة على هذه القنوات بجودة عالية وبتحليل رياضي مميز.

موعد مباراة السعودية والبحرين في كأس الخليج العربي

تقام مباراة المنتخبين السعودي والبحريني في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي 26 يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر والثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات تجرى المباراة على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.