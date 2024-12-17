في أقل من 5 دقائق.. طريقة فتح حساب بنك الخرطوم بنكك bankofkhartoum أونلاين من بيتك

فتح حساب بنك الخرطوم، هي من أكثر المواضيع التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين والعملاء الجدد الراغبين في فتح حسابات بنكية، بالإضافة إلى أن البنك يوفر العديد من التسهلات والمعاملات المصرفية أكثر أهمية، فيما يمكنك القيام بفتح الحساب أونلاين بدون زيارة الفرع، مما يوفر الوقت والجهد اللازم على كافة العملاء، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم

هناك مجموعة من الخطوات لكي يتم القيام بفتح حساب بنك الخرطوم أون لاين، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

أن تتقدم إلى موقع بنك الخرطوم في بداية الأمر.

ثم تقوم باختيار اللغة التي ترغب فيها.

مع قيامك بملء استمارة طلب فتح حساب عبر البنك.

مع استكمال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

بحيث تتمكن من إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في فتح الحساب.

ثم يتم التأكد من صحة البيانات والوثائق التي قمت بإدخالها.

النقر في النهاية على زر “تأكيد”.

خطوات تبديل العملة عبر بنك الخرطوم

ويسهل القيام بتدبيل العملة عبر بنك الخرطوم داخل دولة السودان، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-