“شــوف غــرامتــك كــام“ كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 برقم اللوحة وطرق السداد بــالهــاتــف مــن بيتــك

مع التطور التكنولوجي المستمر في الخدمات الحكومية بمصر أصبح الاستعلام عن مخالفات المرور أمرًا سهلا وميسرًا عبر الإنترنت، حيث تتيح وزارة الداخلية المصرية من خلال خدمات المرور الإلكترونية إمكانية معرفة قيمة المخالفات المرورية باستخدام رقم اللوحة الخاصة بالمركبة دون الحاجة إلى زيارة وحدات المرور، وفي هذا المقال سنوضح كيفية الاستعلام عن المخالفات، خطوات السداد الإلكتروني، وأهم النصائح لتجنب المخالفات المرورية.

الاستعلام عن مخالفات المرور

تسعى الحكومة المصرية إلى تيسير الإجراءات للمواطنين من خلال التحول الرقمي، وتقدم خدمات المرور الإلكترونية ما يلي:

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة.

سداد قيمة المخالفات أونلاين عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

التظلم على المخالفات من خلال الموقع الرسمي.

متابعة حالة رخص القيادة وتجديدها.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر لعام 2025 من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة أو من خلال تطبيقات الخدمات الحكومية، إليك الخطوات التفصيلية:

ادخل إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور الإلكترونية.

من الصفحة الرئيسية اختر خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

إدخال بيانات المركبة.

اختر نوع اللوحة: أرقام فقط إذا كانت لوحة السيارة أرقامًا فقط، حروف وأرقام إذا كانت اللوحة تتكون من حروف وأرقام.

قم بإدخال رقم اللوحة المرورية بشكل صحيح.

بعد إدخال البيانات، اضغط على استعلام.

سيتم عرض قيمة المخالفات المستحقة إن وجدت، مع تفاصيل المخالفات مثل الوقت والمكان ونوع المخالفة.

طرق سداد المخالفات المرورية إلكترونيًا

يمكنك دفع المخالفات من خلال عدة طرق:

الدفع عبر الموقع الالكتروني:

بعد الاستعلام عن المخالفات، اختر خدمة سداد المخالفات، ثم قم بتحديد وسيلة الدفع (بطاقات الائتمان أو المحافظ الإلكترونية).

خدمة فوري:

يمكنك سداد المخالفات عبر أقرب منفذ خدمة فوري باستخدام رقم السيارة.

تطبيقات الهاتف المحمول:

مثل تطبيق خدمات مصر الرقمية المتاح على أجهزة الأندرويد وIOS، حيث يوفر الاستعلام والسداد في خطوات بسيطة.

مكاتب البريد:

بعض مكاتب البريد المصري تقدم خدمات سداد المخالفات المرورية.